Maia Sandu, despre mutarea ambasadei R. Moldova la Ierusalim: „Nu există o asemenea decizie”

Maia Sandu susține că ambasada R. Moldova la Israel nu se va muta la Ierusalim. Prim-ministra declară că o astfel de hotărâre, adoptată de Guvernul Filip, nu există.

„Nu am găsit niciun document când am ajuns în Casa Guvernului. Se pare că nu a existat niciun document scris. A existat un singur comunicat de presă. Respectiv, nu există o asemenea decizie și nu se mută ambasada”, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Puntul pe Azi” de la TVR Moldova.

Ziarul de Gardă a contactat astăzi și serviciul de presă al Cancelariei de Stat, care ne-a confirmat declarația făcută de Maia Sandu, precum că o astfel de hotărâre cu privire la mutarea ambasadei nu există, sau cel puțin nu a fost găsită.

La 11 iunie, Guvernul Filip a organizat o ședință care nu a fost anunțată public. Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Guvernului în ziua respectivă, cabinetul de miniștri aprobase o hotărâre cu privire la mutarea ambasadei R. Moldova de la Tel Aviv la Ierusalim. Decizia a fost ulterior criticată de Turcia, Palestina și Liga Arabă.

