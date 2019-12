Maia Sandu, despre creditul de 50 de milioane oferit de BERD pentru procurarea rezervelor de gaze naturale

Fostul premier al R. Moldova, Maia Sandu, susţine că semnarea creditului în valoare de 50 milioane de dolari, oferit de BERD în scopul aprovizionării cu gaze naturale este lipsit de detalii şi acuză actuala guvernare de netransparenţă. Declaraţii au fost făcute în cadrul emisiunii „Secretele Puterii”,de la Jurnal TV.

Fostul premier spune că Guvernul pe care l-a condus a purtat dicuţii cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare despre acest subiect, însă condiţiile care erau propuse atunci erau neavantajoase.

„Noi am discutat acest subiect cu Banca Europeană. Sunt curioasă să văd care este dobânda, fiincă aceasta este cu siguranţă mai mare decât dobânda plătită pentru Banca Uniunii Europene sau pentru creditul românesc. Noi am cosiderat foarte scumpă acesta opţiune. Atunci am ajuns la concluzia că avem din banii UE și românești 50 de milioane ca să achităm gazele. Dacă nu este nevoie de acest credit, R. Moldova va fi nevoită oricum să plătească. Nouă ni s-a spus că vom trebui să plătim un milion de euro”, a explicat Maia Sandu.