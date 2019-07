MAI, solicitat să verifice cum au ajuns corturile IGSU să fie folosite de democrați la protestele din fața Guvernului

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) ar urma să investigheze corectitudinea utilizării bunurilor publice de către PDM în timpul protestelor organizate de democrați între 8-14 iunie.

În cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, prim-ministra Maia Sandu a cerut lui Andrei Năstase să verificum cum au ajuns să fie folosite corturile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) de către manifestanții PDM în timpul acțiunilor de protest din 8-14 iunie.

Despre faptul că la protestul organizat de PDM au fost instalate corturi achiziționate din bani publici, ZdG a scris încă la 13 iunie.

Fostul deputat Corneliu Dudunic, unul dintre organizatorii protestelor, a declarat pentru ZdG că aceste corturi sunt din surse private, aparținând „unor pescari și vânători” dar și altor persoane care nu fac parte din organizații publice.

De cealaltă parte, IGSU a confirmat că aceste corturi ar aparține instituției.