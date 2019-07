LIVE/ Ședința Parlamentului: patru demisii pe ordinea de zi

Pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului din 5 iulie figurează zece subiecte, printre care proiectele de hotărâri privind aprobarea cererilor de demisie a președintei Comisiei Electorale Centrale Alina Russu, vicepreședintei instituției Rodica Ciubotaru și a unui membru, Iurie Ciocan, dar și a unui judecător al Curții Supreme de Justiție, Valeriu Doagă.

Astăzi, plenul urmează să se pronunțe asupra solicitării democraților de a completa componența „Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare” cu două nume: Andrian Candu și Vladimir Cebotari.

Parlamentul va examina astăzi și modificări la Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, Legea cu privire la serviciul diplomatic, Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și Legea cu privire la recensământul populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014.

Ora 11.18: Democrata Ludmila Guzun propune introducerea pe ordinea de zi a proiectului de lege cu privire la acordarea suportului lunar de 200 de familiilor cu copii de la 0 la 18 ani.

Ora 11.12: Democratul Gheorghe Brașovschi anunță inițiativa PDM de a introduce pe ordinea de zi a proiectul de lege care propune mărirea de la 100 de lei la 500 de lei a indemnizației pentru 35 000 de veterani. Proiectul nu a întrunit numărul suficient de voturi pentru a fi introdus pe ordinea de zi.

Ora 11.10: Democrații solicită audierea în ședința următoare a Parlamentului a ministrului de Externe Nicu Popescu în legătură cu declarația făcută de acesta precum că conflictul din regiunea transnistreană a fost un „război civil”.

Ora 11.08: Deputații PAS anunță schimbarea conducerii fracțiunii. Respectiv, Igor Grosu este noul președinte al fracțiunii PAS, iar Radu Marian – secretar al fracțiunii.

Ora 11.05: Ședința Parlamentului se declară deschisă. Și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au înregistrat: Vlad Plahotniuc, Anghel Agache, Vladimir Andronachi, Violeta Ivanov, Eugeniu Nichiforciuc, Ilan Șor, Alexandr Oleinic și Alexandr Nesterovschi.