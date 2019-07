LIVE/ Relansarea Partidului „Mișcarea Acțiunea Europeană”. A fost aleasă o nouă denumire și un nou statut

Mișcarea Acțiunea Europeană, care în 2011 a fuzionat cu Partidul Liberal, își anunță revenirea în viața politică. În cadrul Congresului Partidului, care are loc astăzi, 21 iulie, urmează a fi aleasă noua conducere și stabilirea unui nou program. Potrivit surselor ZdG, președinte al Partidului ar urma să fie numit Valeriu Munteanu.

11.26: Valeriu Munteanu a fost propus pentru funcția de președinte al partidului „Uniunea Salvați Basarabia”.

11.25: Viziunea politică a USB este Reunirea Republicii Moldova cu România. USB este un partid unionist, care crede că obiectivele cele mai importante ale cetățenilor Republicii Moldova — libertate, demnitate, prosperitate, securitate — pot fi atinse prin Reunirea cu România.

„USB este împotriva oricărui viziuni reducționiste care asociază Reunirea cu „partidele «de dreapta»” sau cu „electoratul «pro-românesc»”. Reunirea se adresează tuturor și este pentru fiecare în parte. Aparent paradoxal, dar cei care vor beneficia cel mai mult în urma Reunirii sunt tocmai cea care astăzi constituie electorate așa zis „de stânga” din republică”, este menționat în noul statut al partidului.

În termeni ideologici, doctrina USB se va baza pe trei repere fundamentale:

11.15: Congresul a votat schimbarea denumirii partidului în „Uniunea Salvați Basarabia”.