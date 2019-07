LIVE/ Dorin Cimil este propus la funcția de președinte al Comisiei Electorale Centrale

În cadrul ședinței de astăzi, 19 iulie, Comisia Electorală Centrală (CEC) urmează să aleagă și să numească președintele, vicepreședintele și secretarul instituției și să stabilească numărul de mandate de consilier local pentru alegerile locale generale din 20 octombrie. Totodată, membrii CEC vor atribui astăzi mandate pentru trei consilieri.

11:55. Cei trei au fost numiți în funcții.

11:51. Cu 7 voturi pentru , o abținere și un vot contra, Cimil a afost ales preșesinte al CEC. Opt membri au votat pentru ca vicepreșdinte să fie Șarban. Totodată, cu 7 voturi pentru , o abținere și un vot contra Lebedinschi a fost ales secretarul CEC.

11:50. Sunt calculate voturile.

11:46. Toți membrii au votat.

11:41. Are loc procedura de vot.

11:27. Alegerea va fi făcută prin vot secret.

11:24. Maxim Lebedinschi este propus pentru funcție de secretar al CEC.

11:23. Gurduza propune ca Șarban să fie vicepreședinte. Nu există alte propuneri.

11:20. Nu există alte propuneri. Șarban sugerează să fie înaintați candidați pentru toate cele trei funcții și apoi să se voteze.

11:18. Vladimir Șarban îl propune în funcția de președinte al CEC pe Dorin Cimil.

11:17. Sergiu Gurduza propune ca președintele și vicepreședintele să nu fi avut cel puțin de 5 ani afiliere politică.

11:14. Cei trei membri noi declară că nu sunt membri de partid.

11:11. A fost exclus din ordinea de zi subiectul privind stabilirea numărului de mandate de consilier local pentru alegerile locale generale din data de 20 octombrie.

11:09. Secretarul ședinței de astăzi este Andrei Volintir.

11:02. Sunt prezenți toți cei nouă membri. Ședința este prezidată de către Veaceslav Șarban, decanul de vârstă.

Marți, 16 iulie, Parlamentul a confirmat în funcție trei membri noi la CEC: Maxim Lebedinschi, Dumitru Pavel și Dorin Cimil.

Cei trei vor ocupa fotoliile care au rămas vacante după ce membrul Iurie Ciocan, președinta, Alina Russu, și vicepreședinta instituției, Rodica Ciubotaru, și-au dat demisia, invocând drept motiv modificarea legislației privind statutul membrilor CEC, care presupune că aceștia vor putea fi demişi de către autorităţile care i-au numit în funcţie fără a fi confirmată de instanţele de judecată.