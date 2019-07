LIVE/ Democrații acuză majoritatea parlamentară de încălcarea normei constituționale

Vladimir Cebotari, membru al fracțiunii PDM din Legislativ susține că majoritatea parlamentară, prin proiectul de hotărâre pe care urmează să-l voteze astăzi, încalcă norma legală și constituțională, atentează la independența sistemului procuraturii și creează un precedent care „va crea multă bătaie de cap și va spulbera orice încredere în autonomia instituțiilor”.

Vladimir Cebotari susține că hotărârea pe care ar urma să o adopte astăzi Parlamentul, prin care se constată că Eduard Harunjen nu ar fi fost eligibil pentru a accede la șefia Procuraturii Generale (PG) deoarece deținea statutul de membru al Consiliului Superior a Procurorilor (CSP), ar fi una neprofesionistă, care neglijează decizii ale instanțelor de judecată și Curții Constituționale, nu are efect juridic și crează un precedent care pune sub semnul întrebării independența procuraturii.

Potrivit lui Cebotari, poziția PDM nu ține de numele procurorului general actual, ci se referă la precedentul pe care l-ar crea adoptarea unei astfel de hotărâri.