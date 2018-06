Ilan Șor a spus unde este “miliardul” furat din sistemul bancar

Ilan Șor, controversatul primar de Orhei, a vorbit, într-o emisiune de la RTR Moldova, despre fraudele din sistemul bancar. Acesta susține că nu este vinovat de ce s-a întâmplat în sistemul bancar din R.Moldova și că nu a știut că creditele și banii pe care i-a acordat lui Veaceslav Platon și altor persoane din contul Băncii de Economii nu se vor întoarce în bancă. “Atunci când am conștientizat asta, m-am adresat organelor de drept”, susține Șor.

Ilan Șor susține că beneficiarul principal al furtului miliardului ar fi Veaceslav Platon. El susține că, dacă procurorii “ar lucra și nu ar ieși în conferințe, banii s-ar găsi foarte repede”.

“Beneficiarul final este Platon. Dacă organele de drept ar lucra bine, banii s-ar găsi în cinci minute. Procuratura și Ministerul de Interne din R.Moldova ar trebui să-și revizuiască relațiile cu Ministerul de Interne din Rusia și ar trebui să colaboreze cu organele din Marea Britanie. Așa vor fi găsiți banii. Ei sunt investiți acolo în imobiliare”, a spus Șor. Acesta a lăsat să se înțeleagă că, de fapt, organele de drept din R.Moldova nici măcar nu ar dori să găsească banii sustrași din sistemul bancar, dar și că, el nu a luat nici măcar un dolar din sistemul bancar din R.Moldova. “Procuratura să lucreze și să nu facă doar conferințe de presă. Procurorii știu unde sunt activele lui Platon”, a zis Șor.

Întrebat de moderatoare cum se explică faptul că în raportul Kroll numele lui Platon, pe care-l acuză de furtul miliardului, practic lipsește, iar toate acuzațiile sunt îndreptate împotriva sa, Șor a menționat că, de fapt, “Kroll sunt niște aferiști”.

În cadrul emisiunii, llan Șor a mai precizat că a venit în politică “din patriotism” și că a vrut să demonstreze că este un om “normal” în perioada în care lumea îl acuza că a furat miliardul, dar și că poate face o altfel de politică. El susține că schimbarea la față a Orheiului se datorează investițiilor oamenilor de afaceri, care oferă bani fondului condus de el. “Business-ul a început să se împartă. E esențial să se întâmple asta”, a punctat Șor.

Acesta consideră “straniu” faptul că niciun oficial important din perioada furtului miliardului nu a fost tras la răspundere. “Tot ce am spus acum 3 ani se adeverește. Am spus că nu s-a furat un miliard ci 500 de milioane. Am spus despre Filat, s-a adeverit în instanță. Eu voi demonstra că nu sunt beneficiarul nici măcar al unui dolar furat din sistemul bancar”, a promis Șor în cadrul emisiunii „Vesti Nedeli” de la RTR Moldova.

Ilan Șor este principalul nume vizat în raportul companiei Kroll, care a investigat fraudele din sistemul bancar din R.Moldova. Șor este condamnat la șapte ani și jumătate de pușcărie de prima instanță, dosarul fiind însă acum examinat la Curtea de Apel, cu Șor în stare de libertate până la definitivarea examinării dosarului.