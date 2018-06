(GRAFIC) Suburbiile care l-au făcut pe Năstase primar și nemulțumirea lui Dodon

Victoria lui Andrei Năstase în turul doi de scrutin pentru alegerea primarului mun. Chișinău, din 3 iunie, curent, se datorează suburbiilor, unde alegătorii au votat preponderent pentru candidatul partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Candidatul socialiștilor, Ion Ceban, a ieșit învingător doar în or. Vadul lui Vodă, la Vatra și la o secție de votare din or. Cricova. La două zile de la afișarea rezultatelor, președintele Igor Dodon, fost lider al socialiștilor, a declarat că suburbiile nu ar trebui ă mai voteze pentru funcția de primar al Chișinăului. Șeful statului a declarat în cadrul unei emisiuni tv că suburbiile trebuie să rămână în componența municipiului, dar să participe doar la alegerea consiliului municipal.



Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat rezultatele votării primarului general al mun. Chișinău. Dintre cei 246 221 de alegători care au participat la vot, pentru candidatul PSRM, Ion Ceban, au votat 116 789 alegători , iar pentru candidatul PPDA, Andrei Năstase, au votat 129 432 alegători. Respectiv, Andrei Năstase a câștigat mandatul de un an la șefia capitalei cu un avantaj de 12 643 de voturi față de contracandidatul său, Ion Ceban.

Conform proceselor verbale scanate publicate de CEC, în suburbii, Andrei Năstase a obținut 28 554 de voturi, cu 15 826 mai multe decât contracandidatul său, socialistul Ion Ceban, pentru care au votat 12 728 de alegători. În orașul Chișinău cele mai multe voturi le-a obținut însă Ion Ceban − 104 061, cu 3 183 mai multe decât Andrei Năstase, care a obținut în capitală100 878 de voturi.

Cum au votat suburbiile

Candidatul PSRM, Ion Ceban, a ieșit învingător în turul II de scrutin pentru alegerea primarului mun. Chișinău, doar în or. Vadul lui Vodă și la Vatra. În restul suburbiilor, alegătorii au votat pentru candidatul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Cele mai multe voturi, Năstase le-a obținut în or. Durlești, 4 775 de voturi. Pentru Ion Ceban aici au votat 1 845 de persoane. Și în orașul Băcioi oamenii l-au ales preponderent pe Năstase: 2 380 de voturi vs 568 obținute de Ceban.

Igor Dodon: „Trebuie să fie ales nu primarul municipiului, dar primarul orașului Chișinău”

În cadrul unei emisiuni televizate la postul NTV Moldova, președintele R. Moldova, Igor Dodon, a declarat că nu este corect ca „cei din Condrița să voteze pentru primarul Chișinăului, pentru că cei din Chișinău nu votează pentru primarul de Condrița” și că „trebuie să fie ales nu primarul municipiului, dar primarul orașului Chișinău, deoarece în niciun alt raion nu există așa ceva”. În același timp, șeful statului se declară „categoric împotrivă” ca suburbiile să fie scoase din municipiu.

„Ieșirea din situație este următoarea: vom alege primarul or. Chișinău, care se va ocupa de problemele orașului. Ce ține de problemele municipiului, pentru asta există consiliul municipal, care adoptă bugetul municipiului etc. Eu nu exclud ca până la următoarele alegeri să fie făcute aceste modificări, în funcție de rezultatul alegerilor parlamentare”, a declarat șeful statului.

Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, consideră că dacă câștigă alegerile parlamentare din toamnă, atunci dorința lui Igor Dodon ar putea fi realizată, însă acest lucru oricum va fi subiect de dezbateri, incusiv la Curtea Constituțională. „Motivația domnului Igor Dodon „hai să schimbăm legea deoarece candidatul PSRM nu poate câștiga primăria capitalei”, această atitudine îmi pare discriminatorie și ieșită din comun. (…) Primul lucru pe care Igor Dodon ar putea să-l facă este să se adreseze la Curtea Constituțională și să întrebe dacă legea actuală contravine normelor constituționale. Dacă Curtea confirmă acest fapt, atunci el poate veni cu sufletul împăcat și face aceste modificări”, a declarat pentru ZdG Igor Boțan.

În ajunul turului doi de scrutin, Ziarul de Gardă i-a provocat pe cei doi candidați la funcția de primar al mun. Chișinău, Andrei Năstase și Ion Ceban, să răspundă la 10 întrebări, majoritatea dintre ele abordând cele mai stringente probleme ale capitalei: gheretele, panourile publicitare, ambuteiajele, parcările, construcțiile ilegale, blocurile de locuit sau corupția. Una din întrebări era dacă suburbiile trebuie sau nu să rămână în componența mun. Chișinău. Iată care au fost răspunsurile celor doi candidați: