(FOTO, TEXT) Corespondența dintre ex-deputatul PDM și agentul de securitate: „De părerea noastră ține cont președintele”

Procurorii au făcut publice mai multe fotografii din momentul reținerii, la 17 martie curent, a lui Iurie Bolboceanu, fost deputat PDM, învinuit de spionaj și trădare de patrie, dar și câteva fragmente din discuțiile acestuia cu un agent de securitate străin.
„О. – Чтобы направить его…
М. – Хорошо.
О. – Просто обещаете, обещаете и ничего не делаете. В любом ..виде,, „хоть в электронный, написать, по пунктам, проанализировать, потому что ваш, мозг, ваш опыт, это надо всё использовать. И будем пытаться это ;донести, воспользуемся слабой /?/позиции посла, использовать…
М. – Понимаешь, если позиция посла слабая, можно но…
О. – Позиции /шёпотом говорим/Министерства обороны сильные.
М. – … не проел.
О. – И прислушиваться. К нашему мнению прислушиваются, президент прислушивается.
М.-Хорошо.
О. – Чтобы здесь чего-то изменить, нужны конкретные предложения именно, не то что мы с вами поговорили и я половина забыл, половину не вспомню, потому что мы выпиваем.
М. – Прошлый раз писал, запомнил?
О. – Да. : . |
М. – Хорошо, я напишу.
ЙГ^Сдёлаю.
О. – То, что есть /говорит шёпотом/…идеально, всё вот это очень ответственно.
М. – Конечно, хорошо.
О. – Опыт ваш, знания из нутрии.
М. – Я веё-понимаю.
О. – Все радуются, а мы с вами общаемся и понимаем, что радоваться не чем. Грамотно изложить и по фактам.
Все опасения, как надавить может быть на человека. Это чтобы действовал по другому, направить его. Всё в наших силах. Изменить, можем очень многое сделать.
М. – Можем, но что от этого мы будем иметь?!
О. – Как что? Что значит что? В-первых это восстановления позиции России здесь в регионе, а во 2-ых если России /не проел./ Молдове есть Президент /?/ правильно, как он разЦышляет, …
М. – Я это понимаю, согласен. !
О. – Будет сила.
М. – Я должен думать о себе.
О. – Это будет сугубо между нами. Я же говорил, возьмите ноутбук, как печатную машину, самую дешевую,
М. – Саша, вопрос не в этом. 300 долларов я могу и сам заработать. Вопрос не в этом. Я сажу тебе другое, что Марк Ткачук вроде, который не имеет авторитета. Если он может … Воронину сказать пошел нах…, я уйду если ты это сделаешь и в конце он был прав и мы могли бы выиграть! выборы. И он говорил, что Воронин не хочет выигрывать выборы. Тогда я задал себе вопрос, зачем мне нужно здесь и он был прав. Если Воронин не хочет выигрывать выборы. Я тебе ка к бы намекнул один раз, что я и таю многое сделал.
О. – Но я тоже не могу заняться трудоустройством.
М. – Нет отдачи. Те ребята, которые просили и я тебя просил. Только ты можешь сделать. .,. сколько мы не просили, никто не мог сделать. Да, я могу пойти против этих, послать нах… Сделай это, я могу их …но я это утрирую, но чтобы не было потом…
О. – надо разобраться, что за ребята, чтобы не подставу кинули.
М. – это не подстава. Это очень серьезные ребята. 26-го выйти../?/
О. – не знаю, не может этого быть.
М. – Александр, поверь.
О. – Прямо, реально так сказали, надо выйти из партии, мы подержим?! Так нельзя кидать, так не делается. Это не правильно, ну, говорят, они с Приднестровье?!
М. – Нет, они когда-то работали с …. Они прямо с конторы.
О. – То есть ГБшники, что ли?
М. – Да.
О. – Но они посольские ФСБ-шники или так?
М. – Нет, они прямо оттуда.
О. – Сюда, а здесь как, кого они представляли?
М. – Через посольство.
О. – С посольскими, с кем вы встречались, кто вот сказал «выходите мы поддержим»?
М. – Это не имеет ценности.
О. – Это огромное значение имеет.
М. – Да нет, что ты говоришь…. как «пусть человек пройдет ситуацию, остальное мы все решим»…. Я говорю правда? … никто не хочет, все боятся ….
О. – Такого не может быть, не может быть
М. – Я тебе когда-то расскажу…Я не могу…
О. – Почему? Вы понимаете, что я тоже, пб vmu”, se arată în corespondența dintre cei doi, făcută publică de SIS.
În timp ce Bolboceanu a fost reținut pentru 72 de ore, iar la domiciliul său au avut loc percheziții, agentul sub acoperire a fost lăsat să plece, deoarece convențiile europene nu permit reținerea unui angajat atașat al unei misiuni diplomatice.
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