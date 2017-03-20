(FOTO, TEXT) Corespondența dintre ex-deputatul PDM și agentul de securitate: „De părerea noastră ține cont președintele”

Pro­cu­ro­rii au făcut publi­ce mai mul­te foto­gra­fii din momen­tul reți­ne­rii, la 17 mar­tie curent, a lui Iurie Bol­bo­cea­nu, fost depu­tat PDM, învi­nu­it de spi­o­naj și tră­da­re de patrie, dar și câte­va frag­men­te din dis­cu­ți­i­le aces­tu­ia cu un agent de secu­ri­ta­te stră­in.

„О. – Чтобы направить его…

М. – Хорошо.

О. – Просто обещаете, обещаете и ничего не делаете. В любом ..виде,, „хоть в электронный, написать, по пунктам, проанализировать, потому что ваш, мозг, ваш опыт, это надо всё использовать. И будем пытаться это ;донести, воспользуемся слабой /?/позиции посла, использовать…

М. – Понимаешь, если позиция посла слабая, можно но…

О. – Позиции /шёпотом говорим/Министерства обороны сильные.

М. – … не проел.

О. – И прислушиваться. К нашему мнению прислушиваются, президент прислушивается.

М.-Хорошо.

О. – Чтобы здесь чего-то изменить, нужны конкретные предложения именно, не то что мы с вами поговорили и я половина забыл, половину не вспомню, потому что мы выпиваем.

М. – Прошлый раз писал, запомнил?

О. – Да. : . |

М. – Хорошо, я напишу.

ЙГ^Сдёлаю.

О. – То, что есть /говорит шёпотом/…идеально, всё вот это очень ответственно.

М. – Конечно, хорошо.

О. – Опыт ваш, знания из нутрии.

М. – Я веё-понимаю.

О. – Все радуются, а мы с вами общаемся и понимаем, что радоваться не чем. Грамотно изложить и по фактам.

Все опасения, как надавить может быть на человека. Это чтобы действовал по другому, направить его. Всё в наших силах. Изменить, можем очень многое сделать.

М. – Можем, но что от этого мы будем иметь?!

О. – Как что? Что значит что? В-первых это восстановления позиции России здесь в регионе, а во 2-ых если России /не проел./ Молдове есть Президент /?/ правильно, как он разЦышляет, …

М. – Я это понимаю, согласен. !

О. – Будет сила.

М. – Я должен думать о себе.

О. – Это будет сугубо между нами. Я же говорил, возьмите ноутбук, как печатную машину, самую дешевую,

М. – Саша, вопрос не в этом. 300 долларов я могу и сам заработать. Вопрос не в этом. Я сажу тебе другое, что Марк Ткачук вроде, который не имеет авторитета. Если он может … Воронину сказать пошел нах…, я уйду если ты это сделаешь и в конце он был прав и мы могли бы выиграть! выборы. И он говорил, что Воронин не хочет выигрывать выборы. Тогда я задал себе вопрос, зачем мне нужно здесь и он был прав. Если Воронин не хочет выигрывать выборы. Я тебе ка к бы намекнул один раз, что я и таю многое сделал.

О. – Но я тоже не могу заняться трудоустройством.

М. – Нет отдачи. Те ребята, которые просили и я тебя просил. Только ты можешь сделать. .,. сколько мы не просили, никто не мог сделать. Да, я могу пойти против этих, послать нах… Сделай это, я могу их …но я это утрирую, но чтобы не было потом…

О. – надо разобраться, что за ребята, чтобы не подставу кинули.

М. – это не подстава. Это очень серьезные ребята. 26-го выйти../?/

О. – не знаю, не может этого быть.

М. – Александр, поверь.

О. – Прямо, реально так сказали, надо выйти из партии, мы подержим?! Так нельзя кидать, так не делается. Это не правильно, ну, говорят, они с Приднестровье?!

М. – Нет, они когда-то работали с …. Они прямо с конторы.

О. – То есть ГБшники, что ли?

М. – Да.

О. – Но они посольские ФСБ-шники или так?

М. – Нет, они прямо оттуда.

О. – Сюда, а здесь как, кого они представляли?

М. – Через посольство.

О. – С посольскими, с кем вы встречались, кто вот сказал «выходите мы поддержим»?

М. – Это не имеет ценности.

О. – Это огромное значение имеет.

М. – Да нет, что ты говоришь…. как «пусть человек пройдет ситуацию, остальное мы все решим»…. Я говорю правда? … никто не хочет, все боятся ….

О. – Такого не может быть, не может быть

М. – Я тебе когда-то расскажу…Я не могу…

О. – Почему? Вы понимаете, что я тоже, пб vmu”, se ara­tă în cores­pon­den­ța din­tre cei doi, făcu­tă publi­că de SIS.