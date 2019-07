Fostul șef al Direcției transport a Primăriei Chișinău, demis de Chirtoacă, a fost restabilit în funcție

Fostul șef al Direcției generale transport și căi de comunicații, Adrian Boldurescu, demis pe vremea lui Dorin Chirtoacă, se întoarce la Primăria Chișinău, printr-o decizie a actualului primar interimar, Adrian Talmaci.

Prin dispoziția semnată de Talmaci, la 12 iulie, concomitent cu restabilirea lui Boldurescu, a fost anulată și dispoziția de numire în aceeași funcție a lui Oleg Caraman, emisă la 11 iulie.

În dispoziția semnată de primarul interimar se spune că Judecătoria Centru a emis un ordin de restabilire în funcție a acestuia.

Adrian Boldurescu a fost numit în funcția de director la Î. M. „Exdrupo” în luna ianuarie, 2018, de către Silvia Radu, care se afla în funcția de primar general interimar.

Iar la un an de la restabilirea în funcție, Adrian Boldurescu a demisionat, iar interimatul a fost asigurat de Marcel Zastânceanu.