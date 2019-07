Filat spune ce fapte recunoaște din dosarul în care a fost condamnat și cine i-a propus grațierea

Ex-premierul Vlad Filat susține că dintre toate acuzațiile care i-au fost aduse în dosarul penal de corpere pasivă și trafic de influență, în care a fost condamnat definitiv la nouă ani de închisoare, recunoaște doar primirea de la Ilan Șor a „mașinilor cumpărate pentru pază” și „câteva zoburi cu avionul”.

Declarațiile au fost făcute de Filat în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV, filmate în Penitenciarul nr. 13.

Întrebat, ce a făcut în schimbul acestor cadouri, Vlad Filat nu a avut un răspuns exact.

Acesta a negat că ar fi fost vorba despre mită și că declarat că a acceptat bunurile la fel ca pe niște cadouri la ziua de naștere.

„Este un denunț mincinos, ar fi trebuit să fie demontat în baza unei ședințe de judecată publică, nu cu ușile închise”, a replicat Filat, întrebat despre ce fel de cadouri poate fi vorba dacă acestea valorează milioane, așa cum indica Șor în autodenunț.

Potrivit lui Filat, Ilan Șor ar fi fost pus de fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, în fața unei alegeri: de a semna autodenunțul sau de merge în pușcărie.

Ilan Șor, potrivit lui Filat, este cel care ar fi făcut înregistrările audio ale discuțiile sale telefonice, publicate ulterior în presă de Renato Usatîi, dar și înregistrarea video difuzată în 2015, după reținerea sa.

Ex-premierul a declarat că este convins că-și va demonstra nevinovăția și că se bazează pe decizia CtEDO pe dosarul său. Totodată, acesta a declarat că după trei ani, începe să primească de la instituțiile statului răspunsuri la solicitările pe care le-a făcut, respectiv, a obținut unele acte care „demontează” acuzațiile de corupere pasivă pentru care a fost condamnat la opt ani de închisoare.

Acesta afirmă că nu va accepta o soluție politică privind eliberarea sa, în cazul în care i se va face asemenea propunere.

„Este adevărat, cu ceva timp în urmă, vreo trei ani, mi s-a propus grațierea din partea lui Plahotniuc, ca să demonstreze ca este un om bun, mărinimos. Asta ar fi însemnat ca trebuie sa-mi recunosc vina. Dar eu n-o recunosc”, a mai declarat fostul premier.