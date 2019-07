Filat: Sper ca cei care astăzi guvernează să învețe măcar un pic din ceea ce am greșit eu

Într-un interviu acordat pentru TV8, ex-premierul Vlad Filat și-a exprimat speranța ca cei care astăzi guvernează să învețe măcar un pic din ceea ce a greșit el, sau din ceea ce s-a greșit în general.

Interviul pentru TV8, care urmează să fie transmis pe post azi, 14 iulie 2018, seara, este primul pe care Filat îl acordă unei surse mass media de când se află în închisoare, deși anterior, către Departamentul Instituții Penitenciare au fost expediate mai multe solicitări în acest sens.

Ex-premierul se află după gratii de trei ani și nouă luni, fiind condamnat într-un dosar pentru corupere pasivă și trafic de influență în urma unui autodenunț depus de Ilan Șor.

În cel de-al doilea dosar, Vladimir Filat este învinuit de Procuratura Anticorupție de săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

Fostul premier este acuzat că ar fi încheiat un contract de asistență în campania electorală pentru un partid politic la alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu o companie de consultanță din Washington, SUA. Pentru serviciile contractate, fostul premier ar fi achitat către compania nerezidentă, suma totală de 12 847 902 lei, efectuând periodic transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediar, în care erau depozitate mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii.