Filat s-a întâlnit cu Plahotniuc la CNA: când s-a întâmplat și despre ce au discutat

Ex-premierul Vlad Filat, condamnat la nouă ani de închisoare pentru trafic de influență și corupere pasivă, susține că în perioada aflării sale în detenție a avut discuții telefonice permanente cu ex-liderul PDM, Vlad Plahotniuc, și că o singură dată s-au întâlnit. Declarațiile au fost făcute de fostul premier în cadrul unui interviu oferit pentru TV8.

Potrivit fostului premier, întâlnirea a avut loc la 19 decembrie 2015, la Centrul Național Anticorupție (CNA), în biroul procurorului Popenco.

În seara acelei zile, la ora 16.00, afirmă Vlad Filat, a fost transferat din Penitenciarul nr. 13 în izolatorul CNA, iar la ora 23.00 a fost rugat de un angajat CNA să-l urmeze, fără să fie anunțat cu cine avea să se întâlnească.

Filat susține că Plahotniuc era însoțit de Constantin Botnari. Potrivit lui Filat, întâlnirea nu a fost „nici scurtă și nici lungă”, iar Plahotniuc l-a întrebat de ce a solicitat o întrevedere cu el. Filat susține însă că nu a cerut o astfel de întâlnire și doar că în cadrul unei discuții cu o anumită persoană a spus că ar vrea să clarifice „situația respectivă” cu Vlad Plahotniuc.

Vlad Filat afirmă că l-a întrebat pe fostul lider al democraților „de ce a făcut ce a făcut”, „toată procăria cu 250 de mln. de euro” și „show-ul mediatic”.

Potrivit ex-premierului, Plahotniuc i-ar fi răspuns: „dacă nu o făceam eu, o făceai tu”, iar el i-ar fi replicat la rândul său: „Cum, cu procuratura ta și justiția ta?”.

Filat susține că Plahotniuc i-ar fi reproșat că acesta nu a fost corect în relațiile cu el și l-a acuzat că ar fi fost printre organizatorii mitingului Platformei DA din 6 septembrie 2015, dar și că ar fi fost implicat în acțiunea de instalare a corturilor în fața casei sale de către activistul Grigore Petrenco. Potrivit lui Filat, Plahotniuc și-a argumentat acuzațiile pe faptul că fostul deputat PLDM, Vadim Pistrinciuc, a fost văzut discutând cu Grigore Petrenco.

„Era evident că orice argumentare era în plus, însă eu i-am spus care este scopul lui. Așa cum am vorbit de la tribuna Parlamentului, așa i-am spus și dânsului ce cred eu c se va întâmpla mai departe. Și asta s-a întmplat. După care, noi nu ne-am văzut, dar am avut comunicare telefonică permanentă, dar să nu credeți că în fiecare zi”, a povestit Vlad Filat.

În cadrul aceluiași interviu, Vlad Filat a declarat că purta discuții telefonice permanente cu Vlad Plahotniuc și că acestea au început în ianuarie 2016, atunci când fostul lider al democraților și-a anunțat intenția de a ocupa funcția de prim-ministru al R. Moldova.

Filat este de părerea că VLad Plahotniuc trebuia să devină prim-ministru. Acesta recunoaște că în acea perioadă a trimis și o scrisoare în acest sens președintelui țării de atunci, Nicolae Timofti. Potrivit lui FIlat, dacă devenea atunci prim-ministru, „epoca Plahotniuc” urma să sfârșească mult mai devreme.