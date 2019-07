Filat, despre Plahotniuc, Platon și vinderea funcției de procuror general cu 2 milioane de euro

Astăzi, TV8 transmite primul interviu cu ex-premierul Vlad Filat, de când acesta se află la închisoare.

Despre avocatul Popa: Nu am avut apărare. El transmitea în primul rând mesajele mele la GBC.

Despre Șor: Discuția despre Șor, acționar la Banca de Economii niciodată nu a fost.

Despre Plahotniuc: Nu acționa niciodată direct – ticălos, ascuns și se jura, eventual, pe copiii lui înainte. (…) Dacă mă temeam, plecam din Moldova după Pădurea Domnească. Lucrurile n-au fost niciodată simple între noi. Dincolo de comentariile multora, eu am dorit sincer să particip la un proces politic din Moldova – știam exact obiectivele. Știam totul la nivel de luni. Abordarea lui era foarte îngustă, reieșind din interese – să-și numească om la Procuratură….

În 2009, când chinuiam crearea AIE, la mine acasă a fost Untilă cu Platon. Primul m-a telefonat, au venit după 11 noaptea. Mesajul a fost direct – s-a decis vânzarea funcției de procuror general cu 2 mln de euro, că procuror general va fi din partea lui Urecheanu, dar de fapt, a lui Plahotniuc – Zubco. Ei au încercat să împiedice această numire. După întâlnirea cu ei, am avut o întâlnire cu amabsadorul american, el mi-a spus că e graav, dar e decizia noastră….

Despre relația cu Alexandru Tănase: Pentru unii va fi straniu ce spun acum, dar vina îmi aparține mie. Trebuia să am grijă de relația noastră. Cred că (Tănase, n.r.) s-a simțit izolat și vâltoarea evenimentelor nu mai permitea comunicarea.

Despre consilieri: Majoritatea consilierilor mei, după arestarea mea, s-au regăsit muncind de partea cealaltă, vorbind lucruri diametral opuse.

Despre transfugi: Dacă e să ne referim la cei care au trecut de la un partid la altul, asta s-a întâmplat și cu alte partide. Pe mine, după întemnițare, nu m-a durut izolarea fizică, ci aceste plecări, aceste deziceri. Aveam o frică imensă de telecomandă – îmi doream să văd ce se întâmplă, dar mi-era frică, pe de altă parte, pentru că la fiecare pornire de televizor vedeam o persoană la care nu mă așteptam să ia această decizie.

Despre judecători: Cei care au puterea conform legii, să judece, eu nu cred în argumentele lor că au fost impuși, convinși… Salut decizia (magistratei Ouș) de a vorbi, să considerăm că e prima rândunică, dar nu e suficient. Judecătorii nu au nicio scuză, ei au au alternativă și au avut-o – să plece cu demnitate. N-au scuză nici procurorii.

Despre cea mai mare trădare: Nu am la mine dorință de răzbunare și nicio calificare pentru nimeni ca fiind trădători. Ceea ce vreau eu foarte mult e ca după ceea ce s-a întâmplat cu noi toți – eu am povara mea, să învățăm din această lecție și să facem tot ce se poate ca să nu se mai repete. Văd că unii deja consideră că totul s-a rezolvat. Așa consideram și-n 2009, după 7 aprilie…

Despre Iaralov: A fost implicat în multe târguri. El a fost creierul și cel care a desenat toată această schemă și a stat la capitolul implementare în calitate de coordonator. Discuții despre sistemul bancar au fost multe, Iaralov a participat la toate. Eu cred că din start au știut tot Plahotniuc, Iaralov, Șor. Înr est, noi am venit prin neimplicare, neînțelegere…