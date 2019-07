Fără ședințe publice ale serviciilor Primăriei Chișinău. Cum motivează noul primar interimar

De când capitala are un nou edil interimar, la Primăria Chișinău nu au mai fost organizate ședințe publice ale serviciilor instituției, care aveau loc, tradițional, luni, la ora 08:30. Contactat de ZdG, Adrian Talmaci a spus că ședința operativă a serviciilor Primăriei va fi organizată în altă zi, fără a preciza când.

Primarul general interimar al capitalei susține că serviciile Primăriei se vor întruni, însă fără presă, iar „mai târziu” vor fi făcute publice.

Secretarul interimar al Consiliului municipal Chişinău (CMC), Adrian Talmaci, a preluat atribuțiile de primar general interimar la 8 iulie, după ce, la 4 iulie, Ruslan Codreanu a fost demis de CMC.

Alegerile locale generale vor avea loc la 20 octombrie.