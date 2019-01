Fără salarii în ultimii ani. Ce avere declară Maia Sandu și Andrei Năstase

Liderii blocului ACUM, Maia Sandu și Andrei Năstase și-au prezentat declarațiile de avere și interese personale în pragul alegerilor parlamentare. Nici Năstase, dar nici Sandu, nu declară salarii obținute din activitatea profesională.

Potrivit declarației de avere, în perioada 1 ianuarie 2017 – 1 decembrie 2018, Maia Sandu nu a obținut nici un venit la locul de muncă. Lidera PAS declară 500 RON pe care i-a câștigat în urma susținerii unei conferințe la București, dar și o dobândă în mărime de de circa 500 de dolari SUA.

Apartament din 2003, maşină din 2012

Maia Sandu mai declară un apartament de 74,5 m.p. pe str. Alba Iulia din Chişinău, cumpărat în 2003, și un automobil Toyota Rav 4, fabricat în 2007, achiziţionat în 2012 cu 170 mii de lei. Sandu mai susţine că deţine într-un cont bancar din SUA 38,2 mii de dolari. În 2013, când abia revenise din SUA, Maia Sandu declara că deţine, puţin peste 133 mii de dolari.

Anterior, în 2016, întrebată de ZdG, Maia Sandu afirma că şi-a cumpărat apartamentul din banii câştigaţi în perioada când activa la oficiul Băncii Mondiale, iar automobilul – din cei obţinuţi la Washington: „Am lucrat la oficiul Băncii Mondiale mai mulţi ani. Am avut un salariu bunicel acolo, nu ca cel de la Washington, dar bunicel. Din acel salariu mi-am cumpărat apartamentul. Automobilul l-am cumpărat deja din resursele pe care le-am câştigat la Oficiul Central al Băncii Mondiale”.

Averea lui Andrei Năstase

Nici Andrei Năstase nu declară vreun venit obținut la locul de muncă. Liderul Platformei DA declara anterior că, odată cu intrarea în politică, şi-a suspendat licenţa de avocat. Totuși, liderul Platformei DA a trecut în declarația sa de avere și interese că în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2018, soţia acestuia, Angela, care locuieşte împreună cu copiii familiei Năstase în Germania, a avut un venit anual de aproape 68 de mii de euro de la o companie germană. De asemenea, în bugetul familiei Năstase au mai intrat 14 mii de euro sub formă de indemnizaţii pentru copiii minori, dar și 35 de mii de euro obținuți în urma vânzării unui automobil de model Mercedes S350.

Andrei Năstase, locuieşte într-un imobil din orașul Codru, din componența municipiului Chişinău. Oficial, conform datelor cadastrale, imobilul valorează 2,23 milioane de lei şi are o suprafaţă de 156 m.p., fiind dată în exploatare în 2014.

Deşi în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate depusă în 2016 la Comisia Electorală Centrală (CEC) liderul PPDA indica 10 construcţii la categoria „case de locuit”, informaţie intens mediatizată la instituţiile de presă afiliate Partidului Democrat din Moldova, în realitate, Năstase este proprietarul sau co-proprietarul a doar 4 case, celelalte fiind construcţii accesorii şi anexe. Astfel, pe lângă casa de la Codru, în care locuieşte, Năstase este şi proprietarul casei părinteşti de la Mândreşti, care i-a fost lăsată drept moştenire cu toate anexele sale. De asemenea, familia lui Năstase a primit drept moştenire și 2/3 din casa părinţilor soţiei sale, din Bubuieci, mun. Chişinău.

Andrei Năstase deţine un automobil Nissan Maxima, fabricat în 2004, valoarea declarată a căruia este de 10 mii de euro.

„Toată avuţia mea este una pe care am căpătat-o pe căi licite, muncind în R. Moldova şi în străinătate astfel încât să nu am de dat socoteală absolut nimănui. N-am lucrat la stat, n-am lucrat în administraţia publică locală sau centrală, nu am avut banul public la discreţia mea. Dimpotrivă, am lucrat de dimineaţă până seara apărând drepturile omului acasă şi în străinătate”, a declarat Năstase pentru ZdG la începutul campaniei electorale pentru primăria Chișinău.

Lidera PAS, Maia Sandu, va candida la alegerile parlamentare din februarie 2019 în circumscripția nr. 50 (la vest de R. Moldova), iar Andrei Năstase, pe circumscripția numărul 33, care include suburbiile Băcioi, Codru, Durlești, Sîngera și Trușeni.

Citiți și: