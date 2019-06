Familia Șor a vândut afacerea duty-free

Ilan Șor și familia sa au vândut cea mai mare parte a aflacerilor din R. Moldova, mai exact companiile Dufremol SRL și DFM SRL, care se ocupă de afacerea duty free, scrie mold-street.com.

În aprilie 2019, cel mai mare operator duty-free din R. Moldova, compania Dufremol SRL și-a schimbat proprietarul. Ilona Șor, mama vitregă a politicianului și afaceristului condamnat de prima instanță, a fost înlocuită de cetățeanul bulgar Todorov Marko Stefanov. În prezent, pagina web a companiei nu mai este funcțională.

În schimb, cea de-a doua firmă a familiei Șor, DFM SRL, fondată în 2015, a devenit, potrivit informațiilor de pe site-ul commpaniei, „cel mai mare operator Duty Free din Moldova”.

De câteva zile, potrivit mold-street.com, Ilona Șor nu mai este proprietarul DFM SRL, compania având acum trei asociați: Alexandru Vîlcu (30%), Viktor Iakovlev din Ucraina (30%) şi Andriy Minayev din Germania (40%). Ultimul figurează drept administrator al companiei.

Alexandru Vâlcu deține și alte afaceri în R. Moldova, acesta fiind fiul fostului șef al Vămii Nicolae Vâlcu.

ZdG a scris despre tangențele de afaceri ale lui Vâlcu cu Vitalie Iurcu, în prezent secretar de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii și fost șef la Moldtelecom.

După evenimentele din viața politcă de săptămâna trecută, s-a vehiculat că Ilan Șor ar fi părăsit R. Moldova. Ulterior, a apărut o informație documentată prin care s-a anunțat că la bordul unui avion era familia lui Ilan Șor, și câteva persoane apropiate acestuia, nu și liderul formațiunii, Ilan Șor, condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare.