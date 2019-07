Dodon, sigur că în scurt timp procurorii vor solicita ridicarea imunității unor deputați: au loc percheziții

Șeful statului se arată sigur de faptul că în timpul apropiat procurorii vor cere în plenul Parlamentului ridicarea imunității unor deputați. Igor Dodon a declarat că banca acuzaților ar fi „destul de lungă” și că astăzi ar fi avut percheziții, care vizează actuali deputați din Parlamentul R. Moldova, la mai multe instituții, printre care și Aeroportul Internațional Chișinău.

Declarațiile au fost făcute de președintele R. Moldova astăzi, 16 iulie, în cadrul unei emisiuni de la postul AccentTV. Igor Dodon a invocat că nu ar cunoaște numele deputaților.

De asemenea, șeful statului a declarat că vor fi schimbări la Procuratura Generală, iar în acest sens lucrează împreună cu „partenerii de guvernare”. Potrivit acestuia, există o părere comună precum că persoanele implicate în furtul din sistemul bancar trebuie să fie trase la răspundere.

Astăzi, 11 iulie, majoritatea parlamentară formată din PSRM și Blocul ACUM au adoptat în primă lectură un proiect de lege prin care a stipulat expres că „în cazul intervenirii vacanței funcției de procuror general, președintele R. Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, desemnează un procuror general interimar până la organizarea concursului și numirea urmare a acestuia, a procurorului general prin decret prezidențial”.

Proiectul a fost criticat de opoziție, care l-a calificat drept o încercare de subordonare a Procuraturii, pentru a executa „comenzi politice”.

În actuala Lege cu privire la Procuratură este stipulat că în cazul absenței procurorului general sau al imposibilității de exercitare a funcțiilor sale, acestea vor fi exercitate de drept de către adjunctul cu cea mai mare vechime în funcția de procuror, în cazul în care șeful PG nu a stabilit ordinea substituirii sale de către adjuncți.

La 11 iulie, Eduard Harunjen a demisionat din funcția de procuror general al R. Moldova invocând imposibilitatea exercitării atribuțiilor funcționale din motive de sănătate. S-a întâmplat după ce clasa politcă de la guvernare și societatea civilă au cerut demisia acestuia, iar la 9 iulie Parlamentul a adoptat o hotărâre, fără efect juridic, prin care a constatat că au existat nereguli la numirea lui Harunjen în funcție.

Interimatul funcției de șef al PG este exercitat de adjunctul lui Eduard Harunjen, Igor Popa.