DOC/ PL a expediat propunerea de a crea Mișcarea Unionistă către nouă partide

Președintele Partidului Liberal (PL), Dorin Chirtoacă, anunță joi, 19 decembrie, că a expediat mai multe documente către liderii a nouă formațiuni politice pentru a-i convinge să realizeze „unificarea unioniștilor într-un singur front larg de luptă, într-un singur curent politic, într-o singură și unică Mișcare Unionistă din Republica Moldova”.

Propunerea a fost înaintată: Uniunii Salvați Basarabia, Partidului Național Liberal, Partidului „Democrația Acasă”, Partidului Unității Naționale, Partidului Popular Românesc, Partidului Liberal Democrat din Moldova, Partidului „Mișcarea Antimafie”, Partidului Acțiunea Democratică și Partidului Voința Poporului.

Luni, 16 decembrie, Chirtoacă a menționat că vrea ca un acord de colaborare să fie semnat până la 31 decembrie 2019 și să participe împreună la următoarele alegeri.

Contactați de ZdG, analiștii politici au declarat că formarea unei platforme comune a partidelor unioniste este o „idee bună”.

Potrivit lui Veaceslav Berbeca, consolidarea partidelor ar însemna în același timp și coagularea voturilor. Totuși, reprezentantul IDIS „Viitorul” menționează că are îndoieli privind reușita acestora.

„Am dubii, nu știu dacă vor reuși liderii să formeze un front comun, ținând cont de animozitățile care au existat între ei, certuri și caracterele lor. Am impresia că unii dintre ei nu prea se înghit. Pe de altă parte, anumite partide unioniste au cam eșuat în a mai capta atenția unioniștilor. Nu știu dacă în jurul celor care cândva au fost în fruntea partidelor unioniste vor reuși să constituie o platformă în baza cărora se vor uni. Din punctul meu de vedere, este cam complicat, pentru că atunci când se va ajunge la împărțirea locurilor pe listă va fi foarte dificil. Nu știu dacă partidele actuale vor reuși să demonstreze că ele constituie forța necesară pentru a le reprezenta punctul de vedere al unioniștilor. Eu am îndoieli că vor reuși toate partidele unioniste să creeze un singur bloc”, a comentat Berbeca pentru ZdG.