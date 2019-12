PL invită partidele unioniste să creeze un front comun. Cum este privită această inițiativă de către analiștii politici

Președintele Partidului Liberal (PL), Dorin Chirtoacă, a anunțat luni, 16 decembrie, în cadrul unei conferințe de presă, despre inițiativa de a crea, împreună cu liderii altor partide unioniste, un front comun, care ar putea să fie denumit „Mișcarea Unionistă din Republica Moldova”. Analiștii politici susțin inițiativa, amintind, totodată, că au mai existat astfel de tentative și arătându-se sceptici în acest sens.

Chirtoacă susține că are „certitudinea” că „această inițiativă va cunoaște succesul binemeritat și vom reuși să consolidăm toți unioniștii în cadrul acestei mișcări”.

El menționează că a discutat deja cu unii lideri, enumerând câteva partide în adresa cărora vor fi expediate scrisori cu argumente: USB, PPR, PUN, Mișcarea Populară Antimafie, PNL, Partidul „Democrația Acasă”, dar subliniind că vor fi contactați și reprezentanți ai societății civile.

Astfel, liderul liberalilor propune să fie semnat un acord de colaborare până la 31 decembrie 2019 și să participe împreună la următoarele alegeri.

„Nu ne vom bate cine trebuie să fie președinte, este o mișcare care va trebui să adune pe toți cei care au luptat sincer pentru unire. Fiecare va putea să își promoveze ideile, dacă nu va dori o fuzionare, dar acțiunile de amploare vor fi făcute în comun. Conform unor măsurători obiective, cel care este plasat mai bine rămâne în cursă, ceilalți se retrag. Am vrea să ne susținem și cu candidații de centru-dreapta, proeuropeni, să nu ne batem cu ei. Strategia pe care o propunem este „niciun vot pierdut”. De fiecare dată va trebui să calculăm pașii noștri corect”, a declarat acesta.

Președintele PL a menționat că președinția ar putea fi realizată „prin rotație”, iar printre denumiri mai sunt examinate: „Mișcarea România Mare”, „Alianța pentru România”, „Alianța pentru Unirea cu România” ș.a.

„Cu siguranță, ideea va prinde viață. Avem un start de 10% în preferințele electoratului, iar în următorii 10 ani, împreună cu proeuropenii, putem să ajungem la 50-60% în Parlament. Dacă nu vom reuși să ne unim forțele, înseamnă că sunt trei motive: prostia, orgoliile sau Rusia”, a conchis Dorin Chirtoacă.

Contactați de ZdG, analiștii politici au declarat că formarea unei platforme comune a partidelor unioniste este o „idee bună”.

Potrivit lui Veaceslav Berbeca, consolidarea partidelor ar însemna în același timp și coagularea voturilor. Totuși, reprezentantul IDIS „Viitorul” menționează că are îndoieli privind reușita acestora.

„Am dubii, nu știu dacă vor reuși liderii să formeze un front comun, ținând cont de animozitățile care au existat între ei, certuri și caracterele lor. Am impresia că unii dintre ei nu prea se înghit. Pe de altă parte, anumite partide unioniste au cam eșuat în a mai capta atenția unioniștilor. Nu știu dacă în jurul celor care cândva au fost în fruntea partidelor unioniste vor reuși să constituie o platformă în baza cărora se vor uni. Din punctul meu de vedere, este cam complicat, pentru că atunci când se va ajunge la împărțirea locurilor pe listă va fi foarte dificil. Nu știu dacă partidele actuale vor reuși să demonstreze că ele constituie forța necesară pentru a le reprezenta punctul de vedere al unioniștilor. Eu am îndoieli că vor reuși toate partidele unioniste să creeze un singur bloc”, a comentat Berbeca pentru ZdG.