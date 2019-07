DOC/ Cheltuielile democraților în șase luni, cât bugetul anual a 33 de localități

Partidul Democrat din Moldova (PDM) a cheltuit în jumătate de an peste 44 de milioane de lei. Suma, spre exemplu, echivalează cu aproape întreg bugetul anual pentru 2019 alocat tuturor celor 22 de localități din raionul Dondușeni.

Suma de 44 milioane de lei este formată din donații, cotizații de membru de partid, subvenții de la bugetul de stat și bani rămași în cont de anul trecut. Respectiv, 22,5 milioane de lei constituie venitul rămas în cont din 2018, 15,4 milioane de lei – cotizațiile achitate de membrii de partid, 8 milioane – donațiile, iar 3,7 milioane – subvenții din bugetul de stat.

Cele opt milioane de lei din donații constituie aportul a 1 376 de persoane.

Printre donatori nu se regăsește fostul președinte al PDM, Vlad Plahotniuc, cel despre care Pavel Filip declara recent că era unul dintre cei mai importanți sponsori ai partidului. Un aport financiar important la bugetul partidului însă, potrivit rapoartelor financiare pentru anii trecuți însă, Vlad Plahotniuc nu a avut. Numele acestuia nu se regăsește printre donatori.

Cei mai mulți bani, ca de obicei, PDM i-a investit în promovare și publicitate. Respectiv, pentru „presă și materiale promoționale”, partidul aflat la guvernare până la 8 iunie 2019, a plătit 18 milioane de lei.

Pentru întreținerea celor 25 de sedii pe care le are în locațiune, inclusiv sediul din strada Bulgară, PDM a cheltuit 2,7 milioane de lei, iar remunerarea personalului a costat partidul peste 362 de mii de lei.

Oficial, pentru deplasări în țară și străinătate s-a plătit peste 416 de mii de lei.

Sume importante au fost achitate pentru telecomunicații, aproape 336 de mii de lei, și organizarea de întruniri și manifestații publice, 330 de mii de lei.

PDM, care face parte dintr-o singură organizație internațională, a achitat drept cotizații de membru 239 de mii de lei.

La toate aceste sume se mai adaugă cheltuieli de 20,2 milioane de lei, pe care, afirmă democrații, le-au investit campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, scrutin în urma căruia PDM a obținut 30 de fotolii de deputat în Parlamentul de legislatura a X-a.

De cealaltă parte, în Raportul final privind veniturile și cheltuielile din campania electorală democrații nu indică decât 5,8 milioane de lei drept bani transferați de pe contul partidului pe cel al concurentului electoral.