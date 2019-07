DOC/ Câte sute de mii de lei a cheltuit Guvernul Filip pentru florile naturale livrate zilnic

Începând cu 2016, Guvernul Filip a cheltuit aproximativ 300 de mii de lei pentru asigurarea cu flori naturale a birourilor de la etajul cinci al Executivului. Potrivit informației furnizate deputatei Maria Ciobanu, florile au fost livrate de aceeași companie în ultimii șase ani.

În cadrul unui tur de presă la Guvern, în iunie, consilierul Artur Mija a precizat că florile erau livrate tradițional în fiecare dimineaţă de aceeași companie.

La 24 iunie, prim-ministra Maia Sandu, a invitat jurnaliştii în cabinetele în care fosta guvernare democrată era stabilită la etajul cinci al clădirii Guvernului. Potrivit prim-ministrei, până în anul 2016, din bugetul de stat a fost alocat circa un milion de lei anual pentru întreținerea clădirii Guvernului. În 2017, această sumă a fost majorată substanțial, ajungând până la 28 de milioane de lei. Iar în 2018, cheltuielile au fost de 23 de milioane de lei.