DOC/ Averea oficială a ministrei Finanțelor

Natalia Gavriliță vine la șefia Ministerului Finanțelor de la conducerea Fondului Global pentru Inovare, acolo unde pe parcursul anului trecut a ridicat un salariu de 115 mii de euro, potrivit declarației de avere și interese depuse de aceasta odată cu accederea în funcție.

La capitolul imobile, noua ministră declară că deține în proprietate doar un apartament. Acesta are 52 mp., o valoare cadastrală de 275 722 de lei și a fost cumpărat de familie în 1997.

Familia Gavriliță este proprietara a două automobile: Lexus RX 350, fabricat în 2009 și cumpărat cinci ani mai târziu cu 17 mii de euro, și Subaru Forester, produs în 2008 și cumpărat anul trecut cu 3 500 de euro.

Familia deține un depozit bancar cu puțin peste 100 de mii de lei în cont.

Natalia Gavriliță se numără printre miniștrii din Guvernul Sandu veniți din diasporă la salariul de bugetar în R. Moldova.

Natalia Gavriliță este directoare generală a Fondului Global pentru Inovare (GIF) cu sediul la Londra, Marea Britanie. În 2013-2015, a fost angajată la Chișinău, la Ministerul Educației, fiind secretară de stat și șefă de stat major. În 2009-2013, a activat la Oxford Policy Management ca manager de portofoliu și consultant superior. Înainte de asta a fost angajată în Guvern, șefă a departamentului de politică și coordonare a ajutoarelor. În 2007-2008, a lucrat la Ministerul Economiei și Comerțului, în calitate de șefă a departamentului pentru politici și dezvoltare macroeconomică. Până a ajunge în Guvern, a activat la mai multe instituții din străinătate.