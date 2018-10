Detalii despre dosarul în care ar fi vizat deputatul Iurie Țap. Reacția Procuraturii Anticorupție

Deputatul liberal-democrat Iurie Țap ar fi vizat într-un dosar deschis in rem (cu privire la faptă) încă în 2014, după ce în 2000, pe când era primar de Florești, a emis o dispoziție prin care a fost privatizat un teren care făcea parte din piața agricolă a URECOOP-ului Florești.

Contactat de ZdG, deputatul a menționat că nu a fost anunțat oficial despre deschiderea acestui dosar nici în 2014, dar nici pe parcursul următorilor ani: „Dacă erau motive, temei și argumente, era normal să înainteze materialele, pentru că patru ani de zile e un pic de timp …”.

Deputatul susține că la începutul anilor 90, terenul care a fost privatizat în 2000, aparținea URECOOP-ului Florești.

„Din anii 90, acest teren a fost încorporat în piață. Când am venit în funcție în 99, era un tot întreg. În 2000 s-au adresat cei de la URECOOP cu privatizarea pieței. Când au venit la mine, această parte a pieței a fost separată și s-a creat un SRL. Astfel, URECOPP a privat două hectare de bază, iar partea încorporată a fost privatizată de acest SRL, care s-a detașat de URECOOP”, susține Iurie Țap.

Deputatul menționează că terenul ce a fost privatizat de SRL nu era un teren liber, iar documentele pentru privatizare au fost pregătite de specialistul pentru relgmenetarea regimului proprietății funciare.

Țap susține că în acest dosar i se incriminează că și-ar fi depășit atribuțiile și a permis privatizarea fără acordul Consiliului: „Acest teren nu era liber și putea fi privatizat fără decizia Consiliului. În aceste condiții au fost privatizate toate terenurilor aferente din acea perioadă”.

În opinia deputatului, acest dosar ar avea legătură cu poziția pe care și-a exprimat-o acesta în timpul audierilor parlamentare pe marginea furtului miliardurilor, dar și în cadrul dezbaterilor pe marginea proiectului democraților privind includerea în Constituție a vectorului european.

Contactată de către ZdG, ofițerul de presă al Procuraturii Generale ne-a sugerat să apelăm la Procuratura Anticorupție (PA) pentru mai multe detalii despre acest dosar. Am apelat telefonic ofițerul de presă al PA, Anastasia Mihălceanu, care ne-a comunicat: „Deputatul Iuri Țap nu are nici o calitate procesuală în vreun dosar instrumentat de Procuratura Anticorupție”. Întrebată dacă există însă vreun dosar deschis pe fapt pentru înstrăinarea unui teren în anul 2000, ofițerul de presă al PA ne-a dat același răspuns: „Deputatul Iurie Țap nu are nici o calitate procesuală în vreun dosar instrumentat de PA. Altă informație nu am”.

Foto: Facebook/Alexandru Bujorean