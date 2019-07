Deputații Partidului „Șor” vin pentru prima dată la Parlament după schimbarea guvernării

Fracțiunea Partidului „Șor” din Parlament anunță pentru mâine, 3 iulie, un briefing de presă în sediul Legislativului.

În anunțul publicat pe pagina de Facebook nu se precizează dacă va participa sau nu liderul formațiunii politice, Ilan Șor, care nu a mai apărut în spațiul public din 12 iunie.

Apelată, purtătotarea de cuvânt a Partidului „Șor” a pus receptorul după ce am anunțat-o că este contactată de Ziarul de Gardă.

La rândul său, președinta fracțiunii Partidului „Șor” din Parlament Marina Tauber a declarat că este ocupată și ne-a rugat să revenim peste o oră și jumătate. Același răspuns aceasta a avut și ieri, contactată de ZdG pentru a întreba despre locul aflării lui Ilan Șor.

La 25 iunie, într-un comunicat de presă, Partidul „Șor” anunța că fracțiunea urmează să desfășoare o ședință extinsă cu participarea conducerii formațiunii „la care va fi elaborată decizia privind tactica și strategia fracțiunii, inclusiv forma de activitate în organul Legislativ suprem, precum și formele de apărare a drepturilor deputaților noștri și ale celor câteva zeci de mii de membri de partid și celor peste 117 mii de alegători”.

Prin același comunicat, formațiunea anunța că „majoritatea parlamentară continuă politica sa de haos și ilegalități, care a început chiar odată cu formarea noii puteri”.