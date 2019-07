Deputat al Blocului ACUM: ministrul de Externe și votul lui Andrei Năstase la APCE nu mă reprezintă

Octavian Țîcu, deputat PPDA, ales pe listele Blocului ACUM, susține că ministru de Externe Nicu Popescu nu îl reprezintă, precum și votul ministrului Afacerilor Interne Andrei Năstase la APCE.

Reacția lui Țîcu este generată de declarația de astăzi a ministrului de Externe Nicu Popescu care a calificat drept „război civil” conflictul armat de pe Nistru.

„Cer ministrului Popescu să-și reconsidere declarația privind “războiul civil” din R. Moldova, care a fost în realitate un război de agresiune a Federației Ruse împotriva Republicii Moldova…vor urma în curând și alte declarații…”, scrie Octavian Țîcu pe profilul său de Facebook.

La 24 iunie, Andrei Năstase și Vlad Bătrîncea s-au numărat printre cei 118 membri care au votat pentru revenirea delegației Federației Ruse în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Ulterior, după reconfirmarea statutului Federație Ruse, în semn de protest, delegațiile a șapte state (Ucraina, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Polonia şi Slovacia) au părăsit sesiunea APCE.