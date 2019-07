Culisele funcționării majorității ACUM-PSRM: întâlniri matinale în fiecare zi de luni

Șeful statului Igor Dodon susține că în fiecare dimineață de luni, la ora 7:30, are întrevederi cu prim-ministra Maia Sandu, conducerea Blocului ACUM și cea a PSRM, la care sunt discutate prioritățile și subiectele de actualitate.

Declarațiile au fost făcute de Igor Dodon în cadrul unei emisiuni la postul NTV Moldova, la care a mai declarat că discuțiile sunt constructive, că există opinii diferite în privința multor subiecte, dar că până la această etapă nu a avut discuții în contradictoriu cu Maia Sandu.

Acesta a mai precizat că nu și-a imaginat că o va propune pe aceasta la funcția de premier, că vor fi „atât de compatibili” și vor avea o astfel de „conlucrare”, chiar dacă au viziuni diferite în privința multor aspecte.

În contextul obținerii de către Irina Vlah a celui de-al doilea mandat la conducerea UTA Găgăuzia, Igor Dodon și-a exprimat speranța că Maia Sandu va efectua o vizită în regiune, unde, susține că prim-ministra s-ar bucura de mai multă susținere politică datorită alianței cu PSRM.

Totodată, acesta a declarat că în formula actuală R. Moldova ar avea de câștigat, deoarece Maia Sandu ar culege cel mai bune lucruri pentru Moldova la Bruxelles, pe când el – la Moscova.

Întrebat despre pașii care urmează a fi întreprinși de către majoritatea PSRM-ACUM pentru soluționarea problemei transnistrene, Igor Dodon a declarat că majoritatea parlamentară ar fi încă foarte fragilă pentru a discuta un subiect atât de „complicat”, de aceea acesta nu va fi inclus pe ordinea de zi la etapa actuală.

Campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2016 a fost marcată de acuzații dure între contracandidații Maia Sandu și Igor Dodon, de o amplă campanie de denigrare la adresa actualei prim-ministre și de declarațiile prompte ale Maiei Sandu de a-l trage la răspundere penală pe actualul șef de stat.