Cebotari comentează declarațiile lui Usatîi precum că mai mulți deputați PDM ar urma să plece din fracțiune

La câteva minute după ce liderul formațiunii „Partidul Nostru” (PN), Renato Usatîi a declarat că deține informația precum că 8-9 deputați PDM ar urma în scurt timp să anunțe că pleacă din fracțiune, secretarul fracțiunii PDM, Vladimir Cebotari, a infirmat acest lucru.

„Fracțiunea PDM din Parlamentul RM nu se dezbină, este integră și transmite urări de bine tuturor”, a scris Vladimir Cebotari pe pagina sa de Facebook la scurt timp după ce Renato Usatîi a publicat un video în care a anunțat dezbinarea fracțiunii PDM din Parlament.

Potrivit lui Usatîi, la 20 octombrie, odată cu alegerile generale locale, ar urma să aibă loc alegeri parlamentare anticipate în 6-7 circumscripții uninominale. Alegeri, susține Usatîi, ar urma să aibă loc în cele două circumscripții uninominale în care au fost aleși Maia Sandu și Andrei Năstase, dar și în circumscripții din Cahul, Edineț sau regiunea transnistreană. Potrivit acestuia, deputații aleși în aceste regiuni ar fost presați să renunțe la mandate. Acesta susține că Viorel Melnic ar fi fost convins să renunțe la mandat pentru că numele său se regăsește în Raportul Kroll. Usatîi afirmă că ar fi „speriați” și câțiva deputați PDM, precum Oleg Sîrbu, ales în circumscripția Edineț.

Totodată, susține Usatîi, în următoarele ore sau cel târziu mâine, 8 sau 9 deputați PDM ar urma să anunțe că pleacă din fracțiunea PDM, din cauza unei „scandal” în jurul lui Pavel Filip. Liderul PN declară, totodată, că Partidul Democrat din Moldova ar fi împărțit în două tabere: una l-ar susține pe Pavel Filip, iar cealaltă – pe Dumitru Diacov.

Renato Usatîi afirmă că este nevoie de alegeri parlamentare anticipate în cele 6-7 circumscripții uninominale pentru ca majoritatea parlamentară actuală să devină o majoritate constituțională care va avea posibilitatea de a anula alegerile prezidențiale. Acesta susține că Maia Sandu și Igor Dodon nu și-ar dori alegerea directă a președintelui și ar conta pe o majoritate constituțională care va desemna noul președinte.