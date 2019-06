Când a plecat și unde se află Vladimir Plahotniuc. Precizările lui Andrian Candu

Andrian Candu, unul dintre liderii Partidului Democrat din Moldova susține că s-a întâlnit cu președintele partidului la Londra, la începutul acestei săptămâni. Acesta a precizat, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTV Chișinău că Plahotniuc ar fi plecat din R. Moldova sâmbătă, și nu vineri, așa cum anunța inclusiv serviciul de presă al formațiunii, într-un comunicat de presă.

Vedeți, mai jos, dialogul dintre moderatoarea Lorena Bogza și vicepreședintele PDM, Andrian Candu, preluat de pe site-ul inprofunzime.protv.md

Lorena Bogza: „Unde este Vlad Plahotniuc? Spuneați că v-ați întâlnit cu el în Europa, undeva…”

Andrian Candu, VICEPREȘEDINTE PDM: „Este astăzi cu familia, într-o locație sigură, are grijă de mai multe chestiuni legate de familie, de securitate, de viitor și sper că o să revină foarte curând. M-am vazut cu el la Londra câteva zile în urmă”.

Lorena Bogza: „Dumnealui stă la Londra sau în altă parte?”

Andrian Candu, VICEPREȘEDINTE PDM: „Dumnealui se deplasează, eu nu știu și nici nu aș vrea să discut acuma despre destinația sau despre locația unde se află. Eu înțeleg că vă interesează, dar sunt și alții pe care-i interesează, care eventual ar vrea să aducă anumite prejudicii, de aceea trebuie să fim foarte atenți.”

Lorena Bogza: „Totuși, de ce a plecat din R. Moldova. Am văzut mesajul acela lung pe facebook…”

Andrian Candu, VICEPREȘEDINTE PDM: „Eu cred că este foarte explicativ acel mesaj. Dumnealui cu adevărat în ultima perioadă de timp a ignorat foarte mult interesele familiei și familia ca atare, datorită ocupației și activității care a fost”.

Lorena Bogza: „Brusc acum și-a amintit?”

Andrian Candu, VICEPREȘEDINTE PDM: „Păi, noi am trecut în opoziție. În opoziție deja ai o altă strategie, altă comunicare, altă mobilizare a echipei, respectiv oamenii au toatî posibilitatea să decidă. Eu, de exemplu, dacă plec în vacanță săptămâna viitoare, o să mă acuzați că plec în vacanță anume în acea perioadă”.

Lorena Bogza: „Când a plecat?”

Andrian Candu, VICEPREȘEDINTE PDM: „Nu cunosc detalii, din câte cunosc a plecat sambătă.”

Lorena Bogza: „Presa a scris că a plecat vineri.”

Andrian Candu, VICEPREȘEDINTE PDM: „Eu cunosc cî a plecat sâmbătă.”

Lorena Bogza: „Păi, deja vineri noaptea era comunicatul PD, în care ni se spunea că domnia sa a părăsit țara pentru a fi împreună cu familia.”

Andrian Candu, VICEPREȘEDINTE PDM: „Eu nu cred că a fost vineri seara comunicatul. Știu că a fost sâmbătă dimineața. În fine, astea sunt detalii. Dumnealui a plecat la familie și asta este important.”

Lorena Bogza: „Toata lumea a interpretat această plecare ca o fugă.”

Andrian Candu, VICEPREȘEDINTE PDM: „Fuga, trasul la raspundere, astea sunt chestiuni tare relative și speculative. Dacă e cineva să răspundă, nimeni nu scapă de tragere la răspundere. În secolul XXI lucrurile stau altfel.”

Partidul Democrat din Moldova anunța într-un comunicat de presă publicat pe site-ul partidului în noaptea de vineri spre sâmbătă (14 spre 15 iunie) că liderul său a părăsit R.Moldova, după ce în presă au apărut mai multe informații la subiect.

„În legătura cu speculaţiile apărute în presă despre aşa-zisa dispariţie a liderului PDM, precizăm că domnul Vlad Plahotniuc a plecat pentru câteva zile din ţară, la familia sa. Facem apel, pe această cale, să fie evitate speculaţiile şi informaţiile neverificate. Recent, cetăţenii au fost intoxicaţi cu o campanie de manipulare asemănătoare, când au fost publicate informaţii false despre starea sănătăţii sale. Este regretabil că se operează cu astfel de ştiri false, care induc în eroare opinia publică”, precizează Biroul de presă al PDM.

Vineri, 14 iunie, PDM a anunțat că pleacă de la guvernare.