Avocații lui Platon oferă detalii despre adresarea la CtEDO și pornirea urmăririi penale în Ucraina

Omul de afaceri Veaceslav Platon a depus o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în care reclamă încălcarea dreptului la un proces echitabil în dosarul în care a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani.

Cererea a fost depusă la 21 iunie și conține o anexă de circa cinci mii de filecare descrie cu lux de amănunte „violările drepturilor omului în cauza sa”, au anunțat avocații Eduard Rudeanco și Valeriu Pleșca în cadrul unei conferințe de presă

Acesta susține că în cerere a fost invocată și obstrucționarea de către autoritățile naționale a dreptului de a sesiza Curtea, prin limitarea și interzicerea totală a acestuia la întrevederi cu avocații. Potrivit apărătorului Valeriu Pleșca, între 6 februarie – 17 iunie 2019, avocații nu au avut posibilitatea de a se întâlni cu clientul lor, acesta fiind deținut în Penitenciarul nr. 13.

Este cea de-a cincea adresare a lui Veaceslav Platon la instanța europeană.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, avocații au anunțat despre demararea de către autoritățile din Ucraina a urmăririi penale pe faptul extrădării în 2016 a lui Veaceslav Platon în R. Moldova.

Potrivit avocaților, urmărirea penală a fost demarată de Biroul de Stat de Investigații al Ucrainei în baza unei plângeri depuse de Veaceslav Platon, în care invocă implicarea ex-președintelui ucrainean Petro Poroșenko, a procurorului general al Ucrainei Iurii Luțenko, a șefului Serviciului de Securitate Vasilie Grițak și a ex-președintelui PDM, Vladimir Plahotniuc.

Avocatul Eduard Rudenco afirmă că în cazul lui Platon este vorba despre o „răpire banală” și „extrădare criminală”, care ar fi fost organizată de Vlad Plahotniuc și „prietenul său Poroșenko”.

În plângerea penală, Platon indică mai multe încălcări de procedură și invocă faptul că ar fi fost lipsit de dreptul de a contesta decizia de extrădare, că înlăturarea fizică s-a produs în lipsa apărătorilor și că a fost transportat cu un avion privat.

Apărătorii susțin că în cazul în care instanțele din țara vecină vor stabili că procedura de extrădare a fost una ilegală, sentințele din R. Moldova pe numele lui Platon ar putea fi anulate, iar Ucraina va solicita extrădarea acestuia.

Avocații susțin că Veaceslav Platon este gata să colaboreze cu Comisia de anchetă creată de Parlament pentru investigarea „furtului miliardului” și să prezinte probele relevante referitor la circumstanțele cunoscute de el care se referă la frauda bancară.