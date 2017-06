Acțiu­ni de pro­test în aceas­tă dumi­ni­că orga­ni­zea­ză nu doar cei care se pro­nun­ță împo­tri­va schim­bă­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral, dar, se pare, și Par­ti­dul Demo­crat din Mol­do­va (PDM). Un pro­test în fața Par­la­men­tu­lui pen­tru 11 iunie a fost anun­țat încă la 22 mai curent de către repre­zen­tan­ți ai soci­e­tă­ții civi­le, lide­ri ai unor par­ti­de de la guver­na­re, dar și din opo­zi­ție, per­so­na­li­tă­ți din dife­ri­te dome­nii și acti­viș­ti civi­ci, care cer depu­ta­ți­lor retra­ge­rea pro­iec­tu­lui de lege ce pre­su­pu­ne tre­ce­rea la sis­te­mul mixt de vot. Tot­o­da­tă, un locu­i­tor dintr-un sat al raio­nu­lui Rezi­na ne-a infor­mat vine­ri, 9 iunie, că edi­lul din loca­li­ta­te, care este mem­bru al PDM, a anun­țat anga­ja­ții pri­mă­ri­ei că tre­bu­ie să par­ti­ci­pe dumi­ni­că la un pro­test ini­țiat de par­tid. Sur­sa ZdG a pre­ci­zat că astăzi ar fi avut loc o ședin­ță a edi­li­lor demo­cra­ți din raion, iar exact după aceas­ta, pri­ma­rul a înce­put să mobi­li­ze­ze oame­nii, pre­ci­zând că ar urma să adu­ne 20 de pero­sa­ne.



Repor­te­rul Zia­ru­lui de Gar­dă a încer­cat să veri­fi­ce aceas­tă infor­ma­ție și a tele­fo­nat la mai mul­te pri­mă­rii din țară con­du­se de demo­cra­ți. Sub pre­tex­tul că ar fi un anga­jat al pri­mă­ri­ei din satul vecin care ar cunoaș­te des­pre orga­ni­za­rea unei acțiu­ni de pre­o­test de către PDM, repor­te­rul a ape­lat la sedi­i­le auto­ri­tă­ți­lor publi­ce loca­le.

Ape­la­tă, o anga­ja­tă a pri­mă­ri­ei satu­lui Cini­șe­u­ți, Rezi­na, ne-a spus că pri­ma­ra, Mari­a­na Corce­voi, ar fi fost che­ma­tă de către pre­șe­din­ta org­nai­za­ți­ei teri­to­ri­a­le PDM pen­tru dis­cu­ții, iar după, nu le-a spus decât că ar urma să aibă loc un pro­test, dar că deta­li­i­le le va comu­ni­ca mai târ­ziu.

Anga­ja­ta a pre­ci­zat că pri­ma­ra ar fi vor­bit des­pre o depla­sa­re a per­soa­ne­lor, nu la Chi­și­nău, dar în or. Ialo­ve­ni.

„A zis că Par­ti­dul Demo­crat. Este vor­ba că el face un miting, iar noi, care sun­tem anga­ja­ți, sun­tem dato­ri să ne ducem (…) Noi tăcem, tiho (în liniș­te – n.r.) vrem să lucrăm sau nu vrem să lucrăm? Vrem să lucrăm și gata, da aco­lo cum o să fie soa­re­le. A zis că anga­ja­ții pri­mă­ri­ei numai­de­cât (…) Poa­te, și soțul să mear­gă. Ne-om duce din pere­che”, a recu­nos­cut anga­ja­ta, pre­ci­zând că „este vor­ba de poli­ti­că”.

Am ape­lat ulte­ri­or anga­ja­ta și ne-am pre­zen­tat drept repor­ter ZdG. De aceas­tă dată, feme­ia a decla­rat că nu cunoaș­te nimic des­pre pro­test, deo­a­re­ce nu are nicio afi­li­e­re poli­ti­că, și că pe anga­ja­ți nime­ni nu-i anun­ță când pri­ma­rul mer­ge la par­tid.

Sub pre­tex­tul unei anga­ja­te din Pri­mă­ria satu­lui Cimi­șe­u­ți, am ape­lat deja la o altă loca­li­ta­te din Rezi­na con­du­să de un pri­mar demo­crat, Echi­mă­u­ți. Func­țio­na­ra care ne-a răs­puns la tele­fon cunoș­tea subiec­tul. Aceas­ta ne-a spus că știe des­pre fap­tul că dumi­ni­că urmea­ză să se orga­ni­ze­ze depla­sa­rea mai mul­tor per­soa­ne la un miting al Par­ti­du­lui Demo­crat, dar că a auzit des­pre asta de la o deri­di­că­toa­re și nu de la pri­mar.

„Tot ace­eași poves­te și la noi. Dar nu se iau spe­cia­liș­ti, dar din sat: deri­di­că­to­ri­le, paz­ni­cii, așa.. pe con­ta­bi­li­ta­te nu-i prea târâie, știu că n-or să se ducă”, a men­țio­nat func­țio­na­ra, care a decla­rat că nu cunoaș­te dacă este vor­ba des­pre Chi­și­nău sau Ialo­ve­ni. „Așa am auzit-o și eu pe deri­di­că­toa­re, căre­ia pri­ma­rul i-a per­mis după masă aca­să, dar așa, per­so­nal, să-mi spu­nă cine­va…. El (pri­ma­rul – n.r) mie nici nu îndrăz­neș­te să-mi spu­nă ceva (…) Știți cum, data tre­cu­tă când s-au dus tot așa: „sim­pa­ti­za­ții Par­ti­du­lui Demo­crat merg în marș”. Când au auzit, toți fugeau. De unde sim­pa­ti­zan­ți, de unde mem­bri ai par­ti­du­lui, de unde ați luat-o? Iată dumi­ni­că face pro­test Plat­for­ma DA anti­gu­ver­na­le. Dar aceștia (PDM -n.r) se duc adi­că că lor le pla­ce guver­na­rea, ne pla­ce sala­ri­ul, ne pla­ce impo­zi­te­le, tot ne pla­ce. (…) Împo­tri­vă, de-acum nu știu pen­tru ce pro­tes­tea­ză. O să vă spu­nă dumi­ni­că! Atun­ci tot i-a che­mat, că noi ne ducem aco­lo la pro­tes­te, dar ei, (PDM -n.r) cu totul în altă par­te au făcut pro­tes­te­le, au măr­șă­lu­it tot Chi­și­nă­ul au umblat ca să spu­nă: uite câtă lume am adu­nat noi că în Pia­ță nu erua atâ­ția, noi să demon­străm că la noi îs mai mul­ți. Păi dacă îi duci cu auto­bu­zul”, a recu­nos­cut anga­ja­ta, care a pre­ci­zat că la un alt miting, par­ti­ci­pan­ții au pri­mit câte o pun­gă cu o sti­clă de apă și bis­cuți.

Func­țio­na­ra a con­fir­mat veri­di­ci­ta­tea afir­ma­ți­i­lor făcu­te și atun­ci când am anunțat-o că sun­tem repor­te­ri de la Zia­rul de Gar­dă. Feme­ia a recu­nos­cut că per­so­na­lul teh­nic a fost anun­țat des­pre par­ti­ci­pa­rea la miting, că pri­ma­rii au fost che­ma­ți la ora 13.00 de către pre­șe­din­ta orga­ni­za­ți­ei teri­to­ri­a­le a PDM Rezi­na, Ele­o­no­ra Gra­ur, care este și pre­șe­din­ta Con­si­li­u­lui Raio­nal Rezi­na, că șefii insti­tu­ți­i­lor de învă­țământ ar urma să anun­țe per­soan­lul teh­nic des­pre depla­sa­rea la miting.

Igor Mar­cu, pri­ma­rul satu­lui Echi­mă­u­ți, Rezi­na, a decla­rat însă că i se pare „stra­niu” că cine­va ar putea să cunoas­că des­pre depla­sa­rea la pro­tes­tul PDM, deo­a­re­ce nu ar fi fost astăzi încă în loca­li­ta­te și nu a orga­ni­zat „încă” pe nime­ni: „Încă nu-s sigur. Vă spun că încă n-am ajuns în sat. Am să ajung, am să veri­fic, am să văd”. Igor Mar­cu a negat că ar fi par­ti­ci­pat, ală­tu­ri de alți pri­ma­ri, la o ședin­ță a Par­ti­du­lui Demo­crat din Rezi­na și ne-a îndem­nat să reve­nim cu un apel pes­te două ore, atun­ci când va fi deja în loca­li­ta­te.

Și o anga­ja­tă a pri­mă­ri­ei satu­lui Pere­ni din Rezi­na ne-a sem­na­lat des­pre fap­tul că pri­ma­rul din loca­li­ta­te, Dumi­tru Mar­chi­tan, ar fi avut o dis­cu­ție la nivel raio­nal după care a anun­țat des­pre mobi­li­za­rea pen­tru un pro­test PDM. Aceas­ta a decla­rat că pri­ma­rul le-a spus că anga­ja­ții sunt obli­ga­ți să mear­gă la „anti­pro­test”, să adu­ne oame­ni, să ia copii, dacă sunt stu­den­ți în capi­ta­lă.

De cea­lal­tă par­te, pre­șe­din­ta Orga­ni­za­ți­ei Raio­na­le Rezi­na a PDM, Ele­o­no­ra Gra­ur a negat că ar fi dis­cu­tat cu pri­ma­rii PDM din raion și că ar orga­ni­za depla­sa­rea la un pro­test. „Eu nu știu des­pre ce vor­bi­ți. Nu cunosc des­pre pro­test. Cel care v-a spus, pe dlui să-l între­bați”, a pre­ci­zat Ele­o­no­ra Gra­ur. Aces­ta a refu­zat să dis­cu­te la acest subiect, invo­când că ar putea să ne răs­pun­dă doar la între­bă­ri lega­te de cali­ta­tea sa de pre­șe­din­tă a raio­nu­lui, nu și drept lide­ră a organzi­a­ți­ei teri­to­ri­a­le PDM: „În ore­le de ser­vi­ciu pre­fer să dis­cut des­pre ser­vi­ciu, nu des­pre poli­ti­că”.

Am ape­lat și în alte loca­li­tă­ți con­du­se de pri­ma­ri demo­cra­ți. Anga­ja­ții de la pri­mă­ri­i­le Sipo­te­ni (Călă­rași), Roș­ca­ni (Ane­nii Noi), Izbiș­te (Cri­u­le­ni), Mere­șe­ni (Hân­cești) au ade­cla­rat însă că nu cunosc des­pre subiect și că pri­ma­rii nu au anun­țat pe cine­va des­pre par­ti­ci­pa­rea la vre­un pro­test.

Ulte­ri­or, la redac­ția ZdG au tele­fo­nat locu­i­to­ri din sate­le Coci­e­ri și Molo­va­ta Nouă din r. Dubă­sa­ri care au sem­na­lat des­pre acțiu­ni simi­la­re ale pri­ma­ri­lor. Aceștia, la fel ca și func­țio­na­ra din Cini­șe­u­ți, Rezi­na, au decla­rat că au fost anun­ța­ți des­pre o depla­sa­re în ora­șul Ialo­ve­ni.

Ser­giu Arma­șu, pri­ma­rul ora­șu­lui Ialo­ve­ni a decla­rat pen­tru ZdG că pen­tru dumi­ni­că, 11 iunie, pia­ța din cen­trul urbei a fost rezer­va­tă de către un grup de tine­ri pen­tru o mani­fes­ta­ție, dar nu cunoaș­te alte deta­lii sau nume­le celui care a rezer­vat spa­ți­ul.

Vita­lie Gamu­ra­ri, pur­tă­to­rul de cuvânt al Par­ti­du­lui Demo­crat din Mol­do­va, infor­mat des­pre date­le pe care le deți­nem, a decla­rat că nu poa­te con­fir­ma, dar nici infir­ma dacă ar urma să aibă loc vreo acțiu­ne a par­ti­du­lui dumi­ni­că în Chi­și­nău sau Ialo­ve­ni, deo­a­re­ce astăzi a fost prins în alte acti­vi­tă­ți și nu este la curent cu ase­me­nea deta­lii. Iri­na Gâs­că, repre­zen­tan­ta ser­vi­ci­u­lui de pre­să a PDM, la fel, a decla­rat că nu cunoaș­te ast­fel de infor­ma­ții, dar a pre­ci­zat că va încer­ca să afle un răs­puns. Ulte­ri­or, nu a răs­puns la tele­fon.

Pe pagi­na web a for­ma­țiu­nii poli­ti­ce și pe pagi­na de Face­bo­ok, PDM nu anun­ță des­pre vreo mani­fes­ta­ție publi­că la 11 iunie.

În ace­lași timp, potri­vit date­lor Pri­mă­ri­ei Chi­și­nău, pla­sa­te pe pagi­na ofi­ci­a­lă, dumi­ni­că înca­pi­ta­lă ar urma să aibă loc 54 de mani­fes­ta­ții publi­ce.

Pia­ța Marii Adu­nă­ri Națio­na­le (PMAN) și sca­rul Par­la­men­tu­lui sunt rezer­va­te, din 22 mai curent, de către un „grup de ini­ția­ti­vă cre­at de Vla­di­slav Gri­bin­cea, Comu­ni­ta­tea „Wat­ch­Dog”, Cen­trul de Poli­ti­ci și Refor­me, Insti­tu­tul de Poli­ti­ci Publi­ce și Ale­xei Tul­bu­re” pen­tru orga­ni­za­rea unui „pro­test față de modi­fi­ca­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral”, la care se va soli­ci­ta retra­ge­rea „pro­iec­te­lor de lege nr. 60/2017 și nr. 123/2017 pri­vind modi­fi­ca­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral”. Potri­vit orga­ni­za­to­ri­lor, la pro­test urmea­ză să par­ti­ci­pe 15 000 de per­soa­ne.

La 9 iunie, bl. Ște­fan cel Mare și Sfânt, de la inter­sec­ția cu str. Petru Movi­lă și până la Par­la­ment a fost rezer­vat de către Par­ti­dul Nos­tru, con­dus de pri­ma­rul de Băl­ți aflat în cău­ta­re inter­națio­na­lă, Rena­to Usa­tâi. La aceas­tă „întru­ni­re” cu gene­ri­cul „Nu schim­băm sis­te­mul, vă schim­băm pe voi” ar urma, potri­vit orga­ni­za­to­ri­lor, să vină 5 000 de per­soa­ne.

Tot­o­da­tă, nu exis­tă nicio infor­ma­ție des­pre o acțiu­ne a PDM în Chi­și­nău dumi­ni­că.