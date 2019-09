Vladimir Cebotari a rămas făra imunitate. Discursul deputatului PD de la tribuna Parlamentului

Deputatul Partidului Democrat, Vladimir Cebotari, a rămas fără imunitate parlamentară. 53 de deputați au votat, astăzi, 19 septembrie, pentru ridicarea imunității. În semn de protest, democrații au părăsit sala de ședință înainte ca solicitarea procurorului general interimar să fie supusă votului.

Cu un demers privind ridicarea imunității deputatului Vladimir Cebotari a venit, în Parlament, procurorul general interimar, Dumitru Robu.

Discursul deputatului Vladimir Cebotari, înainte ca să rămână fără imunitate parlamentară:

„Eu nu am ce ascunde, nu există niciun secret în acest dosar. După declarațiile domnului Năstase, speram că voi fi invitat la audieri, la discuții. Eu știu că la indicația domnului Năstase s-au verificat ultimii 10 ani din viața mea, dar degeaba.

Acum să fie foarte clar la toată lumea de ce sunt acuzat. Sunt acuzat că am fost membru al unei comisii care a efectuat o evaluare tehnică. Prima hotărâre de guvern în acest sens a fost semnată în 2012, eu nu am avut nicio calitate în acel Guvern. Toate regulile privind contractul de concesionare au fost aprobate printr-o hotărâre de guvern în anul 2013.

Eu am avut funcții în această Comisie, nu drepturi. Dețin informații foarte clare cum s-au facut evaluările în această comisie. Eu am atribuit cele mai joase note ofertelor, cele mai joase punctaje. Am prezentat raportul Guvernului, Comisia nu a transmis nimic nimănui în concesiune. Guverul a aprobat raportul și ulterior și contractul de concesionare. Guvernul a trimis activul spre concesiune, nu Comisia din care am făcut parte.

Vorbim despre producerea dosarelor la comandă. Vreți să le închideți gura contracandidaților voștri din campania electorală pentru alegerile locale din octombrie. Îi cer doamnei prim-ministru Sandu să-i solicite demisia ministrului Năstase care face răfuială politică”, a declarat Vladimir Cebotari, de la tribuna principală a Parlamentului.