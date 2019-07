VIDEO/ Societatea civilă îi cere să plece, procurorul general se opune. Rezumatul situației

În ultimii ani sistemul de drept s-a opus luptei cu corupția, iar Procuratura Generală nu a reușit realizarea unor anchete reale privind devalizarea miliardelor din bănci. Societatea îi cere Procurorului General să-și dea demisia, iar el se opune. Vă propunem un video-rezumat al acestei situații.

Desene de Art of Alex Buretz