VIDEO/ Declarațiile făcute de Artur Reșetnicov, ex-deputatul cercetat pentru îmbogățire ilicită, din sala de judecată: „Am oprit greva foamei”

Aflat la Curtea de Apel (CA) Chișinău, acolo unde magistrații examinează recursul avocaților privind schimbarea măsurii de arest sa, Artur Reșetnicov, unul dintre cei 13 foști deputați transfugi cercetați pentru îmbogățire ilicită, a făcut mai multe declarații pentru presă.

Ex-deputatul Artur Reșetnicov a declarat că a ieșit din greva foamei.

„Am oprit greva foamei din cauza ca să nu fiu mai slab decât monstrul care a comandat fărădelegile împotriva mea. Cine e monstru în R. Moldova? Surprize pentru doamna Maia vor fi în continuare. Lasă să se gândească. (…) Ieri am fost lipsit de apărător, am fost lipsit abuziv. Mi s-a interzis să angajez noi avocați. Aceasta a fost o încercare ca să mă intimideze. Procurorul Ivanov și-a permis să intre la mine în izolator și m-a lipsit de asistență medicală. (…) Imediat după ce am transmis declarațiile din izolator, au început să facă presiuni. (…) Eu sunt pedepsit pentru anumit decizii pe care le-am adoptat în calitate de judecător al Curții Constituționale”, a declarat Reșetnicov.