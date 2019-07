Un raport al PG privind investigarea fraudei bancare a ajuns la Dodon, Greceanîi și Sandu

Un raport care conține informații ample pe marginea investigaţiilor desfăşurate în dosarele fraudei bancare a fost expediat de Procuratura Generală președintelui Igor Dodon, speakerului Parlamentului Zinaida Greceanîi și prim-ministrei Maia Sandu.

Anterior, susține într-un comunicat de presă PG, informația a fost expediată și Comisiei parlamentare de anchetă.

Totodată, PG asigură atât societatea, cât și autoritățile, despre faptul că urmărirea penală „este avansată și va fi depusă toată diligenţa şi expertiza organelor de drept pentru finalizarea ei”.

În procesul de investigare a fraudei bancare sunt implicate mai multe autorităţi ale statului, inclusiv Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) şi Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor (SPCSB).

Parlamentul a instituit o Comisie de anchetă pentru investigarea furtului miliardului la 10 iunie.