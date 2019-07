Un procuror din capitală, decis să vorbească despre presiunile din sistem, s-a răzgândit pe ultima sută de metri

Un angajat al Procuraturii municipiului Chișinău urma să susțină astăzi, 9 iulie, o conferință de presă cu tema „Presiunile organelor de conducere ale Procuraturii asupra procurorilor”.

Cu puțin timp înainte ca aceasta să aibă loc, procurorul și-a anulat conferința.

Se întâmplă cu puțin timp înainte ca Parlamentul să se întrunească în ședința plenară pentru a demara procedura de înlăturare din funcție a procurorului general, Eduard Harunjen.

La sfârșitul săptămânii trecute, un procuror anticorupție a depus cerere de demise din sistem în semn de protest față de faptul că procurorul general și-ar apăra interesele personale „în mod abuziv”. După ce Eduard Harunjen a declarat că, de fapt, el ar fi fost cel care i-a cerut procurorului anticorupție Gheorghe Ciobanu să scrie cerere de eliberare din funcție, pe motiv că ultimul ar fi prejudiciat imaginea instituției, Ciobanu a solicitat încetarea procesului de eliberare a sa din postul ocupat la PA.