ULTIMA ORĂ/ Șeful Oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, plasat sub control judiciar. Procurorii vor contesta decizia magistraților

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au dispus înlocuirea măsurii preventive din arest la domiciliu cu măsura alternativă – liberarea provizorie sub control judiciar în privința șefului Oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, Igor Popa.

Procurorii anticorupţie consideră încheierea judecătorului de instrucţie ca fiind neîntemeiată și anunță că o vor contesta la Curtea de Apel Chișinău.

„În după amiaza zilei de astăzi, 26 noiembrie, magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, au examinat demersul procurorilor anticorupţie cu privire la prelungirea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 zile, în privinţa învinuitului Igor Popa. Astfel, deşi procurorii anticorupție, fiind în plină desfășurare a cercetării cazului și administrării de probatoriu, au prezentat probe noi care justifică actualitatea riscurilor ce impun necesitatea aflării învinuitului în arest la domiciliu, magistraţii nu au admis solicitarea procurorului. Subsecvent, la solicitarea învinuitului şi apărătorilor acestuia, magistraţii au dispus înlocuirea măsurii preventive din arest la domiciliu cu măsura alternativă – liberarea provizorie sub control judiciar, pentru perioada rămasă din termenul stabilit anterior şi concomitent au dispus prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen de 30 zile”, anunță Procuratura Anticorupție.

Pe 11 noiembrie curent, șeful Oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 20 de zile. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), persoana a fost pusă sub învinuire, fiindu-i incriminat săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 330/2 alin. (2) din Codul penal – îmbogățire ilicită.

Procurorii anticorupție au descins, pe 9 noiembrie, cu percheziţii la domiciliul lui Igor Popa, şeful oficiului Ciocana al Procuraturii Chişinău. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către procurora Mariana Cherpec, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG).

Igor Popa s-a remarcat şi a intrat în atenţia opiniei publice în perioada guvernării comuniste, când a instrumentat sau a participat, în calitate de şef al Secţiei exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale din cadrul PG, la efectuarea urmăririi penale în mai multe dosare penale deschise pe numele persoanelor care erau împotriva guvernării lui Voronin.

Igor Popa este şi procurorul care a semnat mai multe demersuri privind judecarea şi reţinerea tinerilor protestatari la 7 aprilie 2009 în comisariatele de poliţie.

Anterior, pentru ZdG, Igor Popa spunea că nu are „niciun regret” în privința dosarelor instrumentate de-a lungul carierei. „Toate acţiunile au fost perfect legale. Dacă ar fi fost altfel, nu aş fi ajuns la 17 ani de lucru în procuratură. Oricare ar fi dosarele, şi 7 aprilie, oricare, nu am ce să-mi reproşez. Toate acţiunile au fost legale”, ne-a replicat Igor Popa.

Popa face carieră în sistem din 1999, când a fost numit anchetator în Procuratura sectorului Râşcani, mun. Chişinău. Ulterior, acesta a avansat până la funcțiile de procuror pentru misiuni speciale din cadrul PG, procuror al sect. Râşcani și procuror-interimar al mun. Chișinău.

În 2016 Igor Popa a candidat la fotoliul de procuror general, concursul a fost însă câștigat de Eduard Harunjen.