Tranga a fost eliberat din arest la domiciliu: Procurorii au avut din start probe privind nevinovăția mea

Andrei Tranga, corproprietarul rețelei de restaurante „Andys Pizza” și „La Plăcinte”, a fost eliberat astăzi, 27 iunie, din arest la domiciliu. Curtea de Apel a respins recursul procurorilor și a aplica tîn privința acestuia controlul judiciar pentru un termen de 60 de zile.

Pe holurile Curții de Apel Chișinău, Andrei Tranga a făcut mai multe declarații referitor la dosarul în care este acuzat și relația cu omul de afaceri Viorel Varzari.

Acesta a vorbit despre existența unei stenograme a discuției dintre directorul său și Viorel Varzari, stenogramă care ar servi drept probă pentru demonstrarea nevinovăției sale.

„Viorel cere să rezolv preoblemele sale cu italianul. El știe că are o relație aparte cu italianul, că nu este vorba despre nicio grupare și că a procedat foarte urât cu partenerul său, cu italianul. El își dorea ca eu să plătesc bani în locul său sau să rezolv întrebarea. Am avut dicuții despre comasarea companiei, doar că numai în baza unor condiții reciproc avvantajoase și a unei conlucrări de lungă durată. El prietenea cu mine până în ultima zi înainte de arest, el m-a chemat în ospeție, am fost la el, mi-a făcut excursie acasă, la fabrică, apoi a venit la mine în ospeție. Peste două zile el a fost reținut. Apoi el s-a trezit cu ideea că este șantajat de câțiva ani și că cineva crea să-i preia ceva și că eu aș fi vinovat. Înțeleg că a fost fabricat acest denunț neașteptat pentru toți”, a declarat Andrei Tranga.

Andrei Tranga afirmă că nu cunoștea motivul pentru care a fost reținut până când nu a citit denunțul lui Viorel Varzari.