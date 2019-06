Șeful PG califică drept „trolling” petiția prin care se cere demisia sa: „Cine plătește?”

Șeful Procuraturii Generale califică drept o acțiune de „trolling” petiția publică semnată de peste patru mii de persoane prin care se cere demisia sa. Eduard Harunjen susține că ar fi vorba despre „o acțiune plătită”, care „nu costă ieftin”, doar că nu cunoaște de cine ar fi sponsorizată. Totodată, acesta a precizat că nu planifică să plece din funcție.

„Cine plătește? Din care zonă vin acești bani? Nu cunosc din care zonă vin acești bani”, a declarat Eduard Harunjen în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4, solicitat să se pronunțe referitor la petiția online lansată de reprezentanții societății civile și ai diasporei prin intermediul căreia solicită demisia procurorului general, pe motiv că acesta „a demonstrat în activitatea sa că nu se supune adevărului și justiției, ci intereselor de partid”.

Referitor la solicitările de a-și da demisia, venite din zona politicului, procurorul general a declarat că nu cedează în felul în care i se cere astăzi.

„Nu este o ambiție a mea, nu-mi aduce nicio satisfacție morală”, a declarat Harunjen cu referire la funcția pe care o deține, precizând totodată că politicul poartă răspundere pentru declarațiile făcute șă că trebuie să probeze acuzațiile în privința sa precum că nu ar fi o persoană integră.