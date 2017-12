Șefa Centrului de plasare „Vatra”, judecată în cazul morții unui minor

Tamara Pisarenco, directoarea Centrului de plasare a minorilor și copiilor orfani „Vatra”, împreună cu paznicul instituției, vor compărea în fața instanței de judecată, fiind învinuiţi de moartea unui minor.

Prima zi de iarnă a anului trecut a fost și ultima zi de viață a unui băiat de 11 ani, care a decedat singur, într-o cameră rece și izolată din Centrul de plasare a minorilor și copiilor orfani „Vatra” din sectorul Râșcani al capitalei. Oamenii legii au constatat că acesta ar fi decedat din cauza intoxicării cu monoxid de carbon.

Băiatul a ajuns la Centru pe data de 30 noiembrie 2016, după ce a fost găsit vagabondând pe strada Pușkin din capitală de către ofițerul de sector din cadrul Inspectoratului Centru. Pentru moartea subită a minorului a fost învinuită directoarea Centrului și un paznicul instituției.

„Ucigașa” ușă fără mâner

„Copilul de 11 ani a fost găsit a doua zi dimineață, fără suflare, sub patul pe care fusese pus să doarmă. Minorul a murit intoxicat cu monoxid de carbon după ce salteaua de pe pat a luat foc, iar uşa din încăpere nu putea fi deschisă din interior, pentru că nu exista niciun mâner. Totodată, în cadrul investigaţiilor am stabilit că Centrul plasa minori în Serviciul de urgenţă, în lipsa unui Regulament care ar statua buna organizare şi funcţionare a unui astfel de serviciu specializat”, susțin procurorii. Chiar și acum, după un an de investigații, nu a fost anunțat motivul incendierii saltelei pe care dormea copilul.

Astăzi, 12 decembrie, procurorii au anunțat finalizarea urmăririi penale şi au expediat cauza penală spre examinare în instanţa de judecată. Potrivit legii, în cazul în care cei doi vor fi găsiţi vinovaţi de cele incriminate, ei riscă pedepse de până la 8 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

Noapte, copil, cameră izolată

Cu toate acestea, Tamara Pisarenco se declară nevinovată. Aceasta susține că regretă cele întâmplate şi că a solicitat în repetate rânduri de la Primăria Chişinău fonduri pentru suplinirea numărului de angajaţi şi efectuarea reparaţiilor, însă nu a fost auzită. Aceatsa mai spunea că minorul a fost adus noaptea de poliţie şi nimeni nu i-a comunicat despre aceasta, iar dimineaţa, când a venit la serviciu, a aflat că băiatul a decedat. În apărarea șefei Centrului sare și avocatul ei Vitalie Țaulean, care declară că clienta sa este nevinovată și a solicitat intentarea unui dosar penal procurorilor care instrumentează cazul decesului minorului. Potrivit avocatului, procurorii au înaintat o „învinuire abuzivă şi ilegală” de depăşire a atribuţiilor faţă de managerul Centrului. Acesta susținea în cadrul unei conferințe de presă de la începutul anului 2017, că procurorii nu au dovezi clare ale faptului că managerul se face vinovată de decesul minorului. „Copilul a fost adus la Centru seara târziu, atunci când managerul nu era la serviciu. Copilul era agitat şi avea semne că ar fi inhalat clei. A fost plasat într-o cameră a centrului, unde s-a liniștit abia după ora 3.00 noaptea” şi asistentul social nu ar fi putut să-l liniştească decât către ora 03.00 noaptea… În cazul în care organul de urmărire penală vien cu astfel de învinuiri, trebuia să demonstreze că există o legătură cauzală dintre acţiunea managerului, care a plecat de la serviciu legal la orele 18.30, şi decesul copilului. Este evident că o asemenea legătură legală nu există”, a spus avocatul. Aceleași declarații au fost făcute și de către paznicul instituției, care, în cadrul anchetei a spus că băiatul avea un comportament violent, bătea cu picioarele în uşă. La ora trei de noapte l-a verificat pe băiat şi acesta dormea pe pat.

Menționăm că în luna septembrie 2016, ZdG publica un video unde un grup de circa 10 tineri au reclamat abuzurile și relele tratamente la care ar fi fost supuși la Centrul de plasament al tinerilor orfani „Vatra”. Tinerii erau indignați că unii copii erau închiși în camere fără mâner la ușă și cu gratii la geamuri de unde nu puteau ieși. „Acesta nu este penitenciar, ci un centru pentru copii orfani”, spuneau copiii. În același timp, administrația Centrului nega aceste acuzații de aplicare a violenței și rele tratamente, susținând că unii dintre tinerii care au atins vârsta majoratului, doresc să mai rămână la centru, instigându-i pe ceilalți la acțiuni de violență și huliganism.



Un centru de plasament temporar este o instituţie de asistenţă socială, publică sau privată, care ia în îngrijire de tip familial, pe o perioadă determinată, copii aflaţi în situaţii de dificultate. Misiunea Centrului este de a oferi copilului un mediu propice, condiţii de dezvoltare armonioasă, precum şi de a oferi copiilor aflaţi în situaţii de dificultate servicii de cazare, îngrijire, educaţie şi, după caz, consiliere psihologică, medicală, în vederea (re)integrării copilului într-un mediu familial.