Ședința de la Curtea de Apel la care urma să fie examinat recursul depus de avocații lui Vladimir Plahotniuc, împotriva mandatului de arestare, amânată. Cererea depusă de avocat

Ședința de la Curtea de Apel Chișinău, în cadrul căreia urma să fie examinat recursul depus de avocații fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, în legătură cu mandatul de arestare emis anterior pe numele fostului deputat democrat a fost amânată. Potrivit responsabililor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), este pentru a doua oară când ședința în acest caz este amânată.

Solicitat de către ZdG, purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur, ne-a comunicat că, la solicitarea avocatului fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, ședința de la Curtea de Apel programată pentru marți, 2 iunie, a fost amânată repetat.

Responsabilii din cadrul Curții de Apel Chișinău, contactați de către ZdG, ne-au comunicat că ședința care urma să aibă loc astăzi, la 13:00, și la care urma să fie examinat recursul depus de avocați împotriva mandatului de arestare emis pe numele lui Plahotniuc a fost amânată la cererea avocatului fostului deputat democrat.

„Judecătorul susține că ședința de astăzi a fost amânată în baza unei cereri depusă de avocatul lui Vladimir Plahotniuc, în legătură cu motive de sănătate. În cerere, dumnealui invocă neprezentarea la ședința de astăzi din motive de sănătate și solicită o amânare de 2 – 3 zile, astfel că mâine dimineața va fi stabilită data unei noi ședințe în acest caz”, ne-au comunicat reprezentanții Curții de Apel Chișinău.

Judecătorii au admis în dimineața zilei de 22 mai demersul PCCOCS și au emis mandat de arestare pentru 30 de zile în privința lui Vladimir Plahotniuc.

Măsura preventivă i-a fost aplicată lui Pahotniuc prin cuntumacie, adică absența nejustificată a persoanei cercetate penal. Demersul procurorilor a fost înaintat în circumstanțele unui nou dosar în care fostul lider al PDM este învinuit pe trei capete de acuzare.

„Este un dosar nou, aflat în gestiunea PCCOCS. Noi am investigat și am dispus pe 18 mai, luni, printr-o ordonanță, punerea sub învinuire a persoanei pe episodul la care procurorul general s-a referit în briefing pe trei capete de acuzare: escrocherie, spălare de bani și organizarea și conducerea grupului criminal. Am citat persoana la domiciliu, dar pentru că nu s-a prezentat, fiind plecată peste hotare, pentru a asigura prezența numitului în fața organului de urmărire penală, am înaintat demersul în instanța de judecată pentru aplicarea māsurii de arest. Dosarul a fost pornit în 2020″, a declarat anterior pentru ZdG Ion Caracuian, șeful interimar al PCCOCS.

Unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului este Vladimir Plahotniuc. Dispunem de probe incontestabile care indică că anume cetățeanul Plahotniuc este beneficiarul banilor obținuți sub formă de credite de la BEM, prin intermediul Grupului Șor, acoperite în consecință, din mijloacele financiare ale Băncii Naționale a Moldovei”, a declarat anterior procurorul general.

În contextul recursului depus luni, 1 iunie, de către Procuratura Anticorupție (PA) la Curtea de Apel Chișinău împotriva hotărârii judecătorului de instrucție prin care cinci din șase demersuri de aplicare a sechestrului pe bunurile lui Vladimir Plahotniuc au fost respinse, jurnaliștii de la CU SENS au publicat informații despre vila de lux din Geneva a fostului democrat.

Potrivit sursei citate, în timp ce „oamenii legii se chinuie să aplice sechestru pe bunurile lui Plahotnniu, au loc schimbări la societatea anonimă în spatele căreia se ascund beneficiarii reali ai casei din Geneva”.

„Vila de lux din Geneva a lui Vlad Plahotniuc ar putea să le treacă printre degete procurorilor moldoveni. În timp ce oamenii legii se chinuie să aplice sechestru, au loc schimbări la societatea anonimă în spatele căreia se ascund beneficiarii reali ai casei. 1 aprilie 2020. MARECHES SA, proprietara în acte a vilei de 31,5 milioane de franci elvețieni de pe malul Lacului Leman, unde a fost surprinsă familia lui Vlad Plahotniuc, are o nouă adresă în centrul Genevei, în apropiere de Biserica Rusă, și un nou administrator – avocatul Dimitri Lavrov”, scriu jurnaliștii de la CU SENS.

Vladimir Plahotniuc a plecat din R. Moldova în iunie 2019, după ce partidul pe care-l conducea, PDM, a cedat guvernarea unei coaliții formate din Blocul ACUM și PSRM, destrămată în noiembrie 2019. Ulterior plecării lui Plahotniuc din țară, pe numele acestuia au fost pornite mai multe cauze penale. În luna martie 2020, Ambasada SUA la Chișinău a confirmat că Plahotniuc se află pe teritoriul SUA.