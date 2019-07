Ședința CSM demarează cu o declarație: „unii judecători din sistem se opun verificărilor pe interior”

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) figurează mai multe subiecte importante.

Se va discuta despre „demararea procedurii de desemnare a doi judecători în cadrul Curții Constituționale” și subiectul „cu privire la solicitarea informației de către Comisia de anchetă a Parlamentului Republicii Moldova în contextul evenimentelor din 7-14 iunie 2019”.

În aceeași ședință se examinează cererea de demisie a judecătoarei Cornelia Vîrlan de la Judecătoria Chișinău și cererea judecătoarei Aliona Miron, referitor la demisia din funcția demembru al Colegiului disciplinar.

Ora 9.45: În cele două funcții vacante de inspector-judecător, pentru mandate de șase ani, au fost numiți Valentin Roșca și Iurie Perevoznic.

Ora 9.10: Se examinează subiectul cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea a două posturi de inspectorjudecător în cadrul Inspecției judiciare. Sunt audiați candidații Valentin Roșca, Alexandru Adam și Iurie Perevoznic.

Ora 9.05: Ședința a început cu adresarea președintelui interimar al CSM Dorel Musteață către toți judecătorii din R. Moldova cu apelul de „a păstra calmul” și „a nu cădea pradă provocărilor”. Cu referire la ancheta demarată de Inspecția judiciară a CSM în privința a opt judecători după ce un judecător a depus o notă informativă, Dorel Musteață a declarat că „este regretabil că unii magistrați din sistem se opun verificărilor pe interior”. În acest sens, președintele CSM a declarat că nota informativă va fi expediată Procuraturii Generale pentru ca instituția să efectueze o verificare a circumstanțelor expuse în document.

Nota informativă a judecătorului Mihai Murguleț de la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău a generat la 25 iunie „înlăturarea” din funcțiile administrative deținute a șapte persoane, dar și revocarea unui magistrat din funcția de membru al Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor.

Ora 9.00: Ședința plenului CSM se declară deschisă. Ședința este condusă de președintele interimar al CSM, Dorel Musteață.