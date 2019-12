Procurorul general l-a suspendat din funcție pe adjunctul lui Morari care conducea urmărirea penală în dosarul fraudei bancare de câteva luni

După ce l-a suspendat din funcție pe Viorel Morari, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a decis să îl suspende din funcție și pe adjunctul acestuia, Octavian Iachimovschi, care conduce, în același timp, de câteva luni, și grupul de urmărire penală din dosarul penal privind frauda bancară. În timp ce adjunctul lui Stoianoglo decară că suspendarea a avut loc pentru ca Iachimovschi să se poată concentra pe dosarul cu privire la frauda bancară, cel din urmă susține că nu cunoaște care au fost motivele acestei decizii. Totodată, ZdG aflat că în locul lui Iachimovschi, interimatul funcției de adjunct va fi exercitat de procurorul-șef al procuraturii raionului Căușeni, Vladislav Cojocaru.

Sursele ale Ziarului de Gardă din cadrul Procuraturii Generale ne-au comunicat că Iachimovschi ar urma să fie înlăturat și de la conducerea grupului de urmărire penală în dosarul fraudei bancare.

Contactat telefonic, adjunctul procurorului general, Ruslan Popov a precizat că, Octavian Iachimovschi a fost suspendat din funcția de adjunct interimar pentru a se putea concentra mai bine pe dosarul cu privire la frauda bancară, care se află în vizorul societății.

De cealaltă parte, procurorul Iachimovschi susține că nu i-a fost comunicată această suspendare, dar nici faptul dacă va rămâne sau nu să conducă grupul de urmărire penală în dosarul privind frauda bancară.

„Eu nu am primit o confirmare că voi gestiona dosarul fraudei bancare. Dacă sincer, ordinul nici nu mi-a fost adus la cunoștință. Eu am aflat întâmplător despre el. Oficial, nu am primit niciun ordin. El a fost plasat în rețeaua internă a procurorilor și am aflat de la colegi. Eu reușeam să mă concentrez destul de bine la acest dosar și în funcția de adjunct interimar”, menționează Iachimovschi.