Primele declarații ale avocatului, după ce instanța de apel a citit hotărârea pe numele ex-deputatului Bolboceanu

Pe 19 iunie, Curtea de Apel Chișinău a trimis la rejudecare dosarul pe numele ex-deputatului Iurie Bolboceanu, condamnat de prima instanță la 14 ani de închisoare pentru trădare de patrie. Bolboceanu a fost eliberat din arest, fiindu-i aplicată interdicția pe un termen de 60 de zile de a părăsi localitatea. Gheorghe Malic, avocatul lui Iurie Bolboceanu, susține că prin această decizie se încearcă repararea abuzurilor și încălcărilor admise de procurorii PCCOCS și prima instanță.

Potrivit avocatului, Iurie Bolboceanu a fost eliberat din arest imediat după pronunțarea deciziei. Acestuia i-a fost aplicată interdicția de a părăsi localitatea timp de 60 de zile. La expirarea acestui termen, afirmă Gheorghe Malic, măsura ar putea fi prelungită dacă acuzatorul de stat va solicita acest lucru.

Potrivit acestuia, pe rolul Curții Europene pentru Drepturile Omului se află deja o cauză în dosarul Bolboceanu. Aceasta se referă la aplicarea măsurii de arest pe numele ex-deputatului. În funcție de cum vor evolua lucrurile la rejudecare, susține Gheorghe Malic, nu este exclusă cea de-a doua adresare la CtEDO.

Pe 17 martie 2017, la trei ani după ce a părăsit fracţiunea Partidului Democrat din Moldova (PDM) pe motiv că nu se mai regăseşte în ea, fostul deputat Iurie Bolboceanu a fost reţinut în flagrant de procurori şi ofiţerii Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) într-un dosar penal deschis pentru spionaj şi trădare de Patrie, în timp ce ar fi furnizat informaţii „de interes naţional” lui Alexandr Grudin, adjunctul ataşatului militar al Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău, informaţii ce puteau fi utilizate „în dauna suveranităţii şi securităţii R. Moldova”. Agentul străin a fost lăsat liber, deoarece convenţiile europene interzic aplicarea măsurilor de constrângere asupra ofiţerilor sub acoperire ataşaţi misiunilor diplomatice. Ulterior, la 29 mai 2017, cinci diplomați ruși au fost numiți persona non grata în R. Moldova. Printre cei cinci diplomați expulzați era și Alexandr Grudin. La 4 august 2017, dosarul a fost trimis în judecată. Iurie Bolbocean s-a aflat în penitenciar în toată această perioadă, măsura de arest fiind periodic prelungită de judecători.

Pe 13 martie 2018, judecătorul Serghei Papuha l-a condamnat pe Iurie Bolboceanu la 14 ani de închisoare pentru trădare de patrie.