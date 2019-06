Prima reacție după discuțiile la Comisia de la Veneția: se așteaptă demisia tuturor judecătorilor CC

Nicolae Eșanu, secretar de stat la Ministerul Justiției, susține că opinia persoanelor cu care a discutat la Comisia de la Veneția este că încrederea în Curtea Constituțională din R. Moldova ar putea fi restabilită doar prin demisia tuturor judecătorilor.

Nicolae Eșanu, care este reprezentant al R. Moldova la Comisia de la Veneția, mai precizează, într-un mesaj publicat pe Facebook, că mulți dintre interlocutorii săi „au fost șocați că nu a existat o opinie separată”, referitor la actele recente adoptate de CC.

„Absolut toți cei cu care am discutat aici la Veneția spun că restabilirea încrederii în Curtea Constituțională nu este posibilă dacă nu pleacă toți judecătorii care au compromis definitiv această instituție și au rămas surprinși cînd eu am spus că nu prea cred că vor demisiona. Mă bucur că am greșit și deja a fost depusă prima cerere care a fost salutată aici și cei cu care am mai discutat speră ca eu să nu am dreptate și ca exemplul Președintelui va fi urmat și de ceilalți judecători. Apropo, mulți dintre interlocutori au fost șocați că nu a existat nici o opinie separată”, scrie Nicolae Eșanu.

Comisia de la Veneția a examinat astăzi conflictul constituțional creat în R. Moldova, urmând ca mâine, 21 iunie, să emită un aviz în acest sens.

Înainte de a-și exprima poziția, astăzi Comisia de la Veneția a organizat discuții, inclusiv, cu reprezentanții celor mai importante partide parlamentare din R. Moldova și ai președintelui țării. De la discuțiile de astăzi au lipsit reprezentanții PDM.

Comisia de la Veneția urmează să se expună cu privire la deciziile Curții Constituționale din R. Moldova, adoptate între 7-9 iunie, după ce o solicitare în acest sens a fost făcută la 9 iunie, în plină criză politică la Chișinău, de secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland.

Între 7-9 iunie, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională alegerea conducerii Parlamentului R. Moldova și votarea noului Guvern, iar ulterior, a instituit interimatul funcției de președinte, după ce, în prealabil, a decis că termenul limită în care putea fi votat un nou Guvern era 7 iunie 2019, nu 9 iunie, așa cum se menționa anterior în spațiul public.

Deciziile au coincis cu poziția Partidului Democrat din Moldova (PDM), care a declarat nelegitime voturile din Parlament, prin care a fost ales speakerul și votat Guvernul Sandu, și a solicitat declanșarea alegerilor anticipate.

„Sincronizarea” dintre PDM și CC nu este însă una întâmplătoare. Dintre cei 6 judecători ai Înaltei Curți, 3 dintre ei au fost anterior deputați ai PDM, iar doi au fost incluși în componența CC cu puțin timp înainte de alegerile parlamentare din luna februarie.

Deciziile CC au trezit mai multe critici și au fost puse sub semnul întrebării de mai mulți experți și oficiali, inclusiv internaționali.

Pe 14 iunie, PDM a anunțat că se retrage de la guvernare, iar a doua zi, sâmbătă, 15 iunie, CC a decis să-și revizuiască și anuleze hotărârile luate între 7-9 iunie, favorabile PDM-ului.

Astăzi, 20 iunie, președintele Curții Constituționale, Mihai Poalelungi și-a dat demisia.