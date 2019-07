Prima reacție a președintelui CA Chișinău după ce o ex-judecătoare l-a acuzat de presiuni pe dosare de rezonanță

Președintele Curții de Apel Chișinău (CA Chișinău), Ion Pleșca, a refuzat să discute cu reporterul ZdG referitor la acuzațiile lansate, ieri, 11 iulie, de către ex-judecătoarea Ludmila Ouș, precum că acesta ar fi făcut presiuni asupra sa în dosarele de rezonanță pe numele lui Filat sau Țuțu și că ar fi una dintre persoanele care ar fi fabricat dosarul penal pe numele său.

ZdG a solicitat opinia magistratului după ce, ieri, ex-judecătoarea Ludmila Ouș a declarat că Ion Pleșca a făcut presiuni asupra sa pentru a menține sentința primei instanțe pe numele lui Vladimir Filat și pentru a menține sentința de achitare pe numele lui Constantin Țuțu.

Totodată, Ludmila Ouș l-a numit pe Ion Pleșca, alături de Adriana Bețișor și Eduard Harunjen, printre acei care ar fi fabricat dosarul penal pe numele său, în care este acuzată de luare de mită pentru a emite decizii favorabile în mai multe cauze penale aflate în examinare.

„De câteva ori mi-a spus că am să stau lângă Filat, dacă nu o să mă conformez”, a declarat Ludmila Ouș cu referire la mesajul pe care i l-ar fi transmis președintele Curții de Apel Chișinău, Ion Pleșca, după ce a refuzat să mențină hotărârea primei instanțe în dosarul Filat și a declarat că va avea o opinie separată.