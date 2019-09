Prima declarație a lui Dorel Musteață după ce au fost ridicate mandatele a șase membri CSM

Dorel Musteață, președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), declară pentru Ziarul de Gardă că nu recunoaște decizia Adunării generale extraordinare a judecătorilor prin care lui, altor cinci membri ai CSM, precum și unui membru supleant le-au fost ridicate mandatele.

„Ieri, prin hotărârea pe care am emis-o ne-am expus vizavi de legalitatea Adunării. Rămân pe poziția dată și așteptăm să vedem ce o să fie”, a declarat Dorel Musteață, precizând că decizia Adunării nu ar avea efecte juridice.

L-am întrebat pe Dorel Musteață cum comentează și desemnarea lui Ion Postu, membru al CSM, ales din rândul profesorilor de drept, în calitate de persoană care va asigura atribuțiile președintelui CSM până la numirea unui nou șef al organului de autoadministrare judecătorească.

„Ion Postu este desemnat de Parlament. Oare are dreptul Adunarea generală a judecătorilor să se implice în chestiunea dată? Nu pot să vă spun”, a fost răspunsul lui Dorel Musteață.

Solicitat să comenteze acuzațiile care au fost aduse astăzi de colegii săi din sistem cu privire la activitatea CSM-ului din ultimii doi ani, în privința subordorării fostei guvernări și adoptarea hotărârilor sub influența politicului, Dorel Musteață a declarat că nu are ce comenta.

„Suntem într-o țară liberă. Fiecare are dreptul de a-și spune părerea. Nu am ce comenta. CSM-ul a activa tîn conformitate cu atribuțiile sale și conform legii. Nu a fost adusă nicio învinuire concretă, din câte am auzit eu”, a precizat Dorel Musteață pentru ZdG.

ZdG: – De ce, totuși, nici dvs, nici ceilalți colegi nu au mers la Adunarea generală extraordinară a judecătorilor pentru a le explica judecătorilor poziția dvs?

D.M.: – În primul rând, însăși prin faptul că la ședința de ieri a fost emisă hotărârea prin care nu recunoaștem Adunarea ca fiind una legală, care era necesitatea de a ne prezenta? Prin faptul că ne prezentam înseamnă că recunoșteam această Adunare!

ZdG: – Dincolo de aspectele juridice pe care le invocați există și un aspect moral, având în vedere că activați cu acești judecători în același sistem.

D.M: – Corect. Astfel de situații, nu la un asemenea nivel, au mai fost înaintate pretendții cătr epreședintele CSM-ului, au fost discutate, ulterior CSM-ul a activat în continuare, exact ca în cazul dat. O să vedem care va fi rezultatul.

„Eu, personal, nu am fost influențat niciodată din partea politicului sau a oricărei alte persoane. Răspund pentru mine. În al doilea rând, acestea sunt declarații. Dacă au careva probe, să le prezinte”, a răspuns Dorel Musteață, solicitat să comenteze acuzațiile precum că CSM-ul a fost subordonat fostului regim de la guvernare.

Doar declarații fără probe a calificat Dorel Musteață și acuzațiile mai multor judecători, semnatari ai solicitării privind convocarea Adunării generale extraordinare a judecătorilor, precum că CSM a intimidat mai mulți magistrați pentru a nu participa la ședința de astăzi.

„Nimeni nu a telefonat. Eu, personal, nu am telefonat niciun judecător nici ieri, nici azi. Fiecare are dreptul de a face declarații”, a punctat Musteață.

ZdG: – Cum credeți, de ce s-a ajuns la această situație în sistemul de justiție, la aceste conflicte, separare, blocaj?

D.M.: – Nu vreau să comentez la acest moment. Cred că este vizibil. Au fost mai multe emisiuni la care subiectul dat a fost dezbătut. Fiecare persoană are deja o viziune față de cele întâmplate.

Acesta susține că nu are un răspuns privind viitoarele acțiuni ale CSM.

D.M.: – La acest moment nu pot să vă spun nimic.

ZdG: – Urmează să vă întruniți în ședință marți pentru a decide? Sau o să fie luni o ședință?

D.M.: – Nu știu.

ZdG: -Probabil că astăzi, membrii CSM abordat subiectul.

D.M.: Nu. N-am discutat. N-am abordat.

ZdG: – Nu v-ați întâlnit astăzi ca să stabiliți ce faceți?

D.M.: – Am fost la serviciu, conform orarului. Am activat.

ZdG: – Nu considerați o situație extraordinară în care trebuie de lămurit cumva lucrurile?

D.M.: – Sigur că o să vedem care este situația, care sunt rezultatele. Deja o să decidem fiecare personal sau toți împreună.