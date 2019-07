Președintele Inspecției judiciare, „înlăturat” din funcție de CSM, pleacă din sistem: „a fost totul neașteptat”

Președintele Inspecției judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Nicolae Clima, înlăturat din funcție la 25 iunie, după nota informativă depusă de un judector de la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău, pleacă din sistem. Cererea de demisie a acestuia a fost aprobată la 9 iulie de către plenul CSM.

Contactat, Nicolae Clima a declarat că pleacă din funcție pentru că la 12 iulie expiră mandatul de patru ani pentru care a fost numit la Inspecția judiciară în calitate de inspector.

Acesta susține că nu cunoaște conținutul Notei informative depuse de judecătorul Mihai Murguleț și nu a fost solicitat să ofere careva explicații la subiect. Totodată, Nicolae Clima dă asigurări că nu are nicio atribuție cu faptele care ar fi fost invocate de judecător și că tot ce știe denotă din informațiile apărute în spațiul public.

„Nu cunosc conținutul notei, dar din toate analizele pe care le-am făcut, inspecția nu are nicio atribuție la nota respectivă, la faptele expuse în notă. N-am citit nota, vă spun că inspecția nu are nicio atribuție la ceea ce el a scris acolo”, a declarat pentru ZdG Nicolae Clima, precizând că în ultimii ani, Mihai Murguleț a fost vizat în mai multe plângeri ale justițiabililor care au ajuns în examinare la Inspecția judiciară, dar susține că toate au fost analizate în conformitate cu legea.

Întrebat dacă, conform procedurilor, nu urma a fi informat despre conținutul notei informative și solicitat pentru a depune explicații, Nicolae Clima a declarat: „pentru mine a fost totul neașteptat, nici până acum nu cunosc conținutul notei, dar sunt sigur, din toată informația acumulată și analizată, Inspecția nu are nicio atribuție”.

Deși susține că nu au existat motive pentru a fi înlăturat din funcție în urma notei informative respective, Nicolae Clima afirmă că nu va contesta la CSJ hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că la 12 iulie încetează mandatul său de activitate.

Acesta se arată deschis pentru a face declarații, dacă va fi solicitat de Procuratura Generală, căreia i-a fost expediată nota informativă pentru a fi verificate faptele expuse de judecătorul Mihai Murguleț.

În Nota informativă în baza căreia la 25 iunie șapte judecători au fost înlăturați din funcții, iar unul – revocat, autorul acesteia, magistratul Mihai Murguleț de la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău, a scris că între 2018-2019 a fost supus unor atacuri nejustificate din partea conducerii Judecătoriei Chișinău și a Curții Supreme de Justiție (CSJ).

Potrivit lui Murguleț, atacurile, ar fi avut loc „cu concursul Inspecției judiciare, fiindu-i intentate cauze disciplinare și aplicate două sancțiuni disciplinare”.

La 2 iulie, plenul CSM a decis să transmită Procuraturii Generale nota informativă a judecătorului Murguleț. Până în prezent, potrivit Oxanei Țurcan, șefa aparatului procuroului general, nu a fost adoptată o hotărâre privind pornirea unei cauze penale.

Președintele CSJ, Ion Druță, și președintele Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu, au contestat la Curtea Supremă de Justiție hotărârea CSM din 25 iunie prin care au fost înlăturați din funcțiile administrative.