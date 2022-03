PCCOCS a destructurat proiectul Pro Team, ca urmare a unei anchete ZdG. Organizatorii riscă pedeapsă cu închisoare

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță luni, 29 martie, că un grup infracțional, suspectat de escrocherie și activitate ilegală de întreprinzător, a fost destructurat. Instituția face referire la proiectul Pro Team, care promova pe rețelele de socializare o aplicație de tip „cashback,” cu denumirea „Swittips,” cu scopul colectării mijloacelor bănești, în sume de la 80 euro până 1.500 euro.



Articolul „Piramida” promisiunilor false, publicat de ZdG în decembrie 2021, a ajuns, în ianuarie curent, la Inspectoratul General al Poliției. După ce materialul a fost distribuit pe larg pe rețele sociale, un angajat al IPG a venit în redacția ZdG, pentru a solicita anumite informații pe care le-am identificat pe parcursul documentării subiectului.

Luni, 29 martie, PCCOCS a publicat un comunicat în care a anunțat destructurarea proiectului Pro Team, după o investigație a procurorilor PCCOCS, în colaborare cu Direcția Generală Urmărire Penală și Inspectoratului Național de Investigații.

„Perchezițiile la care au fost supuși organizatorul grupului și un membru activ al acestuia au rezultat în ridicarea dispozitivelor, în care erau descărcate aplicațiile în cauză și înscrisuri de ciornă, care urmează a fi examinate. Examinarea acestora urmează să fie coroborată cu alte date, după ce anterior au fost date în vileag etapele de racolare a persoanelor și transmiterea mijloacelor bănești,” se arată în comunicatul publicat de PCCOCS.



Două persoane, printre care liderul Pro Team, Alexei Ghiba, au fost audiate în calitate de bănuiți. Aceștia figurează în două cauze penale: art. 190 alin.(5) (escrocherie) și art. 2411 (practicare ilegală a activității financiare). Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă pedeapsă cu închisoare de la 2 până la 15 ani sau amendă în mărime de la 1 700 la 2 700 de unităţi convenţionale.



Până la moment, au fost înregistrate mai multe plângeri pe activitatea membrilor grupului însă, multe persoane prejudiciate încă nu s-au adresat la autorități, fiind în necunoștință de cauză. În acest context, cei care au păgubit în urma activității ilegale a suspecților, se pot adresa la organul de urmărire penală, la numărul de telefon +37378721005.

În articolul „Piramida” promisiunilor false: „Eu am înțeles că, de fapt, amăgesc oamenii, așa cum am fost și eu amăgită”, publicat de ZdG pe 23 decembrie 2021, am relatat despre un proiect activ pe rețelele sociale, care a lăsat mai multe persoane fără mii de euro, iar ulterior, acestea au ajuns să acuze compania de escrocherie și de crearea unei piramide financiare.



